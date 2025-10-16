Mónica García, sobre el Estatuto Marco: "Llegaremos hasta el límite de lo posible, no podemos vulnerar competencias"

Continúa la polémica en Andalucía por la falta de envío de datos completos sobre el plan integral de cribados a Sanidad, según Mónica García.

La ministra critica la baja cobertura de cribados de cáncer en varias autonomías, señalando que el cáncer de colon apenas cubre al 40% de la población objetivo.

Mónica García destaca que no se pueden incluir en el Estatuto Marco aspectos que invadan competencias de otros ministerios, como Seguridad Social.

El Ministerio de Sanidad se reunirá el 21 de octubre con sindicatos para discutir jubilación, jornada laboral y sistema retributivo en el Estatuto Marco.

El Estatuto Marco sigue dando guerra. A Sanidad aún le quedan muchos asuntos pendientes por delante. El primero será el próximo martes 21 de octubre: el departamento se reunirá con los sindicatos sanitarios de la mesa de negociación después de semanas intensas de protestas y de la pasada huelga médica del 3 de octubre.

En esta nueva reunión con las organizaciones sindicales se debatirá sobre los tres asuntos clave para cerrar la negociación: la regulación de la jubilación, jornada laboral y sistema retributivo para la reclasificación profesional. En repetidas ocasiones, los sindicatos han manifestado que estas peticiones "son irrenunciables" para llegar a un acuerdo.

De este mismo punto ha hablado este jueves la Ministra de Sanidad. "Llegaremos hasta el límite de lo posible. Al Estatuto Marco no se le pueden pedir cosas que no son de su competencia, no podemos vulnerar la ley. Tenemos que ser rigurosos con las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico".

Así lo ha señalado Mónica García durante su intervención en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', presentado por la Organización Médica Colegial de España (OMC) este jueves.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha repetido numerosas veces que abordar la regulación de la jubilación voluntaria y el nuevo modelo retributivo en el Estatuto Marco supondría invadir competencias de otros ministerios como el de Seguridad Social o normas como en los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, el departamento se ampara en un informe jurídico elaborado por el equipo legal de Sanidad, para evadir estas cuestiones de la negociación. Por su parte, las organizaciones sindicales inciden en lograr una negociación independiente con el Ministerio.

En las próximas semanas, se comprobará si estos colectivos profesionales logran cerrar un acuerdo y elevar el nuevo borrador al Consejo de Ministros, aunque parece que a Sanidad se le está complicando la estrategia de llevarlo a la Cámara antes de que cierre el año.

Cribados

Además, tras su asistencia al encuentro, la ministra ha vuelto a hablar sobre la crisis de los cribados de cáncer que ya se ha extendido por todo el país y muchas regiones ya están anunciando nuevos planes de acción.

García ha recalcado que han pedido los datos de los programas de cribado de todas las autonomías, porque aparte del cáncer de mama están detectando que en muchas regiones no se están cumpliendo tampoco en el cáncer de colon.

"En muchas autonomías los cribados no los están extendiendo a la población necesaria, por ejemplo en el cáncer de colon sabemos que no se llega ni al 40% de la población que deberían estar cribando y esto es una mala gestión de la prevención", ha denunciado Mónica García.

Además, en cuanto a la polémica de cribados en Andalucía, ha recordado que la Junta aún no les ha enviado todos los indicadores y la información necesaria sobre ese 'plan integral' que están llevando a cabo. Cabe recordar que García envió una carta a la Consejería andaluza pidiendo que les tramitara dichos datos.