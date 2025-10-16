HM colabora con ROC Clinic para hacer una telecirugía dirigida desde España a un centro de Gante (Bélgica)

Telecirugía dirigida desde España a un centro de Europa. HM Hospitales

HM Hospitales ha colaborado con ROC Clinic para realizar una telecirugía en un centro de Gante (Bélgica) desde España, realizada con el robot Toumai.

Se trata de la primera operación de estas características que se hace desde España. De hecho, y hasta la fecha, no se ha reportado ninguna telecirugía robótica clínica entre dos países de la Unión Europea, con cirujano y paciente en naciones diferentes, como esta.

Concretamente, ha sido una prostatectomía radical robótica por telecirugía en la Orsi Academy de Gante (Bélgica) que ha sido dirigida desde un centro de HM Hospitales.

Desde Gante, Ricardo Brime llevó a cabo la operación de manera remota. Mientras, el equipo en el Hospital HM Sanchinarro, encabezado por Juan Justo, subdirector de ROC Clinic, asistía al paciente y aseguraba la coordinación entre ambos centros.

"HM Hospitales sienta las bases de un modelo asistencial conectado en red, en el que los hospitales y los mejores especialistas podrán colaborar en tiempo real, sin barreras de distancia, para ofrecer una atención médica de máxima calidad", señala Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales.

Una telecirugía dirigida desde un hospital de HM en España a otro centro sanitario

Además, Abarca subraya, que esta herramienta "acelera la curva de aprendizaje de los equipos y fomenta la colaboración entre hospitales, lo que permite que un cirujano de referencia apoye de manera inmediata a otros equipos en momentos críticos".

Aparte se han realizado estas intervenciones pioneras en Madrid conectando HM Sanchinarro y HM Montepríncipe, avanza el grupo hospitalario en un comunicado.

Cirugía general

El 13 de octubre, Javier Romero-Otero, director del Departamento de Urología de HM Hospitales y director de ROC Clinic, operó desde la consola instalada en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, mientras el paciente se encontraba en HM Sanchinarro con Ricardo Brime, responsable de la unidad de cirugía robótica de ROC Clinic y experto en cáncer de próstata donde supervisó a los equipos para garantizar la coordinación.

En paralelo a estos avances y en el campo de la Cirugía General, el equipo del Emilio Vicente, referente nacional e internacional en cirugía invasiva y jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva de HM Hospitales, junto a Yolanda Quijano, co-directora del Servicio Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario HM Sanchinarro, han realizado las primeras telecirugías en patología de cirugía general sobre red 5G en Europa.

Estas intervenciones se han llevado a cabo entre el Hospital Universitario HM Sanchinarro y la Orsi Academy de Gante (Bélgica).

También se ha efectuado una colecistectomía por telecirugía, conectando en tiempo real dos hospitales del grupo hospitalario.

Los casos más cercanos son los de Francia y Alemania (2025) con una demostración experimental en simulador, IHU Strasbourg – Fraunhofer IPA. Y en Bélgica (2025) con operaciones entre Orsi y Aalst, dentro del mismo país, pero entre instituciones distintas, reconocidas como primeras telesurgeries intra-UE.

Emilio Vicente ha destacado que estas telecirugías representan un paso histórico en la evolución de la cirugía mundial.

"Con este paso comienza una nueva etapa de monitorización y expansión del quirófano, en la que la tecnología nos permite trabajar unidos entre hospitales y compartir conocimiento en tiempo real", precisa Vicente.

Los procedimientos han contado con la aprobación del Comité de Ética de HM Hospitales y se han desarrollado en el marco de un proyecto europeo de salud digital y conectividad transfronteriza.