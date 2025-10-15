Madrid no podrá ampliar este año la vacunación frente al herpes zóster por los límites de fabricación del antígeno

País Vasco está más avanzado en la vacunación del herpes zóster, cubriendo a personas de 65 a 90 años, mientras que otras regiones como Andalucía y Navarra tienen menos cohortes incluidas.

La alta demanda global y los complejos procesos de fabricación son factores que complican la disponibilidad de la vacuna.

GSK, la farmacéutica responsable, destaca la importancia de la planificación anticipada para garantizar el acceso a la vacunación.

Madrid no podrá ampliar la vacunación del herpes zóster este año debido a la falta de disponibilidad de la vacuna por parte del fabricante.

La Comunidad de Madrid tenía previsto ampliar la vacunación contra el herpes zóster a todas las cohortes de edad en el último trimestre de este año. Sin embargo, esto no va a ser posible.

La razón de que la Consejería de Sanidad no lo haga es porque la compañía que fabrica esta vacuna "no tenía disponibilidad" cuando la región quiso ampliar el contrato de compra, según fuentes de la comunidad consultadas por el Observatorio de la Sanidad.

El laboratorio que produce este antígeno es GSK. Desde la farmacéutica señalan que "es esencial planificar con suficiente anticipación y mantener un diálogo continuo para garantizar el acceso de la población a la vacunación".

Es decir, no tienen problemas de suministro. Alega que ha habido una falta de planificación por parte de Madrid a la hora de hacer sus pedidos, ya que las vacunas no se fabrican de un día para otro.

"Desarrollamos vacunas complejas que requieren largos procesos de fabricación, altamente especializados y controlados", explica el laboratorio. A esto se suma una alta demanda a nivel global de este producto.

A pesar de la limitación en los tiempos de producción, la compañía "trabaja para dar respuesta a la demanda de vacunas frente al herpes zóster y apoyar a las autoridades de la Comunidad de Madrid en su labor de protección de la población".

Actualmente, sólo falta por incluir a la población de 69, 70, 71 y menores o iguales a 90 años en las campañas de vacunación frente al herpes zóster de la región.

La situación en el resto de CCAA

Además de Madrid, País Vasco es otra de las regiones más adelantadas en la financiación de la vacuna frente al herpes zóster. De hecho, esta comunidad inmuniza a toda la población entre 65 y los 90 años.

La ciudad autónoma de Ceuta también tiene muchas cohortes de edad incluidas en la vacunación: desde los 65 hasta los 82 años, según la información consultada por este periódico.

La que peor parada sale es Andalucía, ya que sólo está inmunizando frente al herpes zóster a los de 65 y 66 años. Por detrás se sitúa Navarra, con tal sólo tres cohortes: 65, 66 y 67 años. Murcia, por su parte, vacuna a cinco cohortes. En la misma situación está Extremadura.

Aragón tiene seis incluidas: 65, 66, 67, 80, 81 y 82 años. Asturias también se queda en la parte baja de la tabla: vacuna a la población de 65, 66, 67, 68, 80 y 81 años.

Pero estas no son las únicas autonomías que sólo tienen incluidas seis cohortes de edad. También están Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana.