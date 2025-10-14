Mónica García amenaza con los tribunales a Madrid si no cumple con el registro de objetores al aborto

La Ministra celebra la propuesta de incluir el derecho al aborto en la Constitución Española mediante una reforma del artículo 43.

García afirma que el registro es obligatorio para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios y de las mujeres.

El Ministerio de Sanidad ha requerido a Madrid, Aragón y Baleares cumplir con la ley del aborto que exige dicho registro.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, amenaza con acciones legales a la Comunidad de Madrid si no se crea un registro de objetores al aborto.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha amenazado a la Comunidad de Madrid con llevarla a los tribunales si no cumple con la creación de un registro de objetores al aborto.

Así lo ha señalado en el Consejo de Ministros de este martes. De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha enviado un requerimiento a las comunidades autónomas que aún no han empezado a tramitar dicho listado: Madrid, Aragón y las Islas Baleares.

De esta manera, García ha instado a todas las regiones a "que cumplan la ley" y directamente se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para advertirle de que el Gobierno tomará acciones legales ante su rechazo a crear dicho registro.

"Esto no es algo opcional, es una obligación legal para garantizar los derechos tanto de los profesionales sanitarios como de las mujeres y para conseguir que haya equidad y respeto por hacerlo", ha señalado García.

Ha expresado que todas estas comunidades tienen un mes para responder a este requerimiento.

"Si no se cumple con ello, tendremos dos meses de plazo para acudir a los tribunales para que un juez les obligue a cumplir la ley. Ayuso se cree que está por encima de la ley y por encima de los derechos de las mujeres. Le pedimos que abandone su cruzada contra estos derechos", ha alertado la ministra.

Tal y como ha indicado la ministra, las comunidades están obligadas a crear dicho registro dado que es una medida que se contempla dentro de la Ley del Aborto del 28 de febrero 2023.

Así, ha recordado que este registro se aprobó el pasado 16 de diciembre de 2024 con el voto favorable de todas las autonomías. Madrid incluida, claro.

Por último, Mónica García ha celebrado que se haya iniciado el proceso para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la Constitución como ha acordado hoy el Consejo de Ministros.

Para ello, se llevará a cabo una reforma del artículo 43 de la Constitución Española.

También, Mónica García ha enviado una serie de cartas a las consejerías de aquellas regiones que todavía no han tramitado dicho registro.

Cartas

Las cartas, a las que ha tenido acceso este medio, reclaman a estas tres regiones (Aragón, Baleares y Madrid) a cumplir con la creación del registro.

"La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece que las Comunidades Autónomas deberán contar con un registro de objetores de conciencia para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo", explica García en la carta.

Por eso, dado lo expuesto anteriormente, "le envío el presente requerimiento para que se proceda a su creación. En cualquier caso, este escrito ha de entenderse como el trámite previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa", termina la Ministra