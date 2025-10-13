Sanidad baja el precio de 17.385 medicamentos para ahorrar más de 287 millones de euros

La reforma del sistema de precios de referencia está en marcha, con propuestas de precios seleccionados que han generado controversia en la industria farmacéutica.

Se han implementado excepciones para asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales según la OMS, aplicándose a 338 presentaciones.

Esta medida afecta tanto a medicamentos dispensados en farmacias como a los hospitalarios, con un ahorro específico de 57.17 millones en hospitales y 230.41 millones en farmacias.

El Ministerio de Sanidad ha reducido el precio de 17,385 medicamentos, generando un ahorro estimado de 287 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad ha bajado el precio de 17.385 presentaciones de medicamentos con el fin de ahorrar más de 287 millones de euros, según la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata de la actualización del sistema de precios de referencia de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025. De los fármacos cuyo precio se ha revisado, 13.871 están dispensables en farmacia y 3.514, en hospital.

La nueva Orden de Precios de Referencia producirá un ahorro estimado de 287,58 millones de euros: 57,17 millones de euros en medicamentos hospitalarios y 230,41 millones de euros en medicamentos dispensados en oficinas de farmacia.

El precio de referencia de los conjuntos se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las presentaciones incluidas en cada uno. El precio de referencia mínimo se ha fijado en 1,60 euros.

Para garantizar el abastecimiento de determinados medicamentos y su permanencia en la prestación farmacéutica del SNS, se han articulado mecanismos excepcionales a la regla general de cálculo.

Así, la No Revisión de Precios de Medicamentos se ha aplicado a medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque cubren necesidades sanitarias prioritarias de la población y deben estar disponibles en todo momento. Esta medida afecta a 338 presentaciones.

Plazos de aplicación

Los laboratorios suministrarán los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Mientras, los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de 20 días naturales. Por su parte, las oficinas de farmacia dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el 30 de noviembre de 2025.

Reforma del sistema

El Ministerio de Sanidad trabaja en la reforma de este sistema dentro de la nueva Ley del Medicamento. La propuesta que se conoce hasta ahora es la de precios seleccionados, que causó gran rechazo por parte de la industria del medicamento.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad que el ministerio trabaja en una alternativa al sistema propuesto inicialmente.

Padilla detalló que la propuesta para cambiar tanto la denominación como el contenido relativo a los precios seleccionados respecto a cómo estaba redactado en el anteproyecto de Ley de Medicamentos procede de "una parte del sector".

No obstante, rehusó dar más detalles sobre la nueva propuesta, ya que antes deberán trasladársela al Ministerio de Hacienda.