Los inversores asiáticos quieren ser parte del tablero de juego: aumenta su interés en el sector sanitario europeo

La actividad transfronteriza en fusiones y adquisiciones, con la participación de inversores asiáticos y estadounidenses, está aumentando en Europa.

La compra de OrganOx por Terumo por 1.500 millones de dólares ilustra el creciente interés asiático en activos europeos.

Europa se convierte en un destino ideal para inversores asiáticos, actuando como un puente entre la innovación de EE. UU. y la capacidad industrial de Asia.

El interés de los inversores asiáticos en el sector sanitario europeo está en aumento, impulsado por la búsqueda de estabilidad y previsibilidad.

Las operaciones de M&A en el sector sanitario comienzan a recuperarse tras haber registrado una caída de alrededor del 40% en los últimos cuatro años. Y parece que hay nuevos jugadores en el tablero de juego: los inversores asiáticos.

DC Advisory ha observado un creciente interés de los asiáticos en los activos occidentales, especialmente en Europa. La región se convierte en un atractivo para estos inversores dadas las tensiones geopolíticas actuales y la compleja relación entre Estados Unidos y China.

Ejemplo de estos nuevos movimientos es la compra de OrganOx por parte de la empresa japonesa Terumo por 1.500 millones de dólares. OrganOx es una empresa pionera en tecnología médica especializada en la preservación de órganos.

Andrew Murray-Lyon, managing director de DC Advisory en Reino Unido, ha explicado al Observatorio de la Sanidad que "resulta llamativo cómo están cambiando los flujos de capital. Los inversores asiáticos, en particular, están diversificando hacia Occidente, no solo en busca de rentabilidad, sino también de estabilidad y previsibilidad".

"Europa se ha convertido en un destino natural, un punto intermedio entre el ecosistema de innovación de Estados Unidos y la capacidad industrial y de capital de Asia. Ese equilibrio resulta muy atractivo en un mundo cada vez más polarizado", ha continuado Murray-Lyon.

Por su parte, Joaquín Gonzalo, managing director de DC Advisory en España, ha comentado que "los inversores asiáticos están activamente buscando puntos de entrada estratégicos y plataformas que les permitan expandirse a nivel regional".

Además, "los mercados fragmentados de Europa y la diversidad de sectores ofrecen oportunidades para construir operaciones escalables, especialmente en sanidad y tecnología, y esa mentalidad orientada a plataformas y al largo plazo se está haciendo cada vez más evidente", ha añadido.

A lo largo de 2024 y lo que va de 2025, DC Advisory ha asesorado en un total de 13 operaciones transfronterizas que involucran a compradores con sede en Asia adquiriendo activos fuera de la región, lo que refleja la creciente influencia de Asia en el mercado global de fusiones y adquisiciones.

Pero no solo los asiáticos han descubierto el potencial de Europa. También están entrando en juego los inversores estadounidenses.

"Buscan oportunidades en plataformas o puntos de entrada a nuevos mercados, mientras que los inversores europeos tienden a expandirse de forma más gradual", recoge un reciente informe de DC Advisory.

La tendencia de los inversores estadounidenses a buscar plataformas europeas se evidencia en una serie de acuerdos recientes.

En abril, se conocía que la firma de capital riesgo KKR adquiría la empresa sueca de salud del consumidor Karo Healthcare a EQT con el objetivo de crear una potencia paneuropea en salud del consumidor.

El banco de inversión destaca también que Miura Partners vendió su participación mayoritaria en Terrats Medical al fondo de inversión estadounidense Avista Capital Partners en febrero de 2024, por un valor de entre 270 y 300 millones de euros.

Unas operaciones que confirman que los inversores asiáticos y estadounidenses se dirigen cada vez más a Europa, con una actividad transfronteriza en aumento.