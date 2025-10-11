La industria farmacéutica española ya exporta el 80% de lo que produce y la mitad se va para Suiza, Bélgica y Alemania

Cada euro invertido en medicamentos genera un ahorro de 14.200 millones de euros en el gasto público y un valor añadido de 3,9 euros en la economía.

Este dato sitúa a la "propensión exportadora de la industria farmacéutica seis veces por encima de la media de la economía española", señala un informe reciente de Farmaindustria y la consultora financiera Afi titulado La gran oportunidad: España como hub mundial de innovación y producción de medicamentos.

Tal y como se refleja en el estudio, la mayoría de las exportaciones farmacéuticas españolas tiene como destino países de la Unión Europea (UE). En concreto, la mitad van a parar a tres países: Suiza (20%), Bélgica (18%) y Alemania (12%).

De hecho, sólo el 5% de las exportaciones se venden a Estados Unidos. Una producción que se vería afectada de forma directa, por cierto, por los aranceles propuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los medicamentos de la Unión Europea (UE).

Con todo, cabe recordar que el arancel todavía no se ha empezado a aplicar. El presidente de Estados Unidos anunció que los aranceles entrarían en vigor este 1 de octubre, pero esto finalmente no ha ocurrido.

Exportaciones

La industria farmacéutica es un sector, como precisa el informe, "con una marcada vocación exportadora", impulsada sobre todo por la presencia de empresas multinacionales.

Cabe destacar que una de cada tres compañías farmacéuticas que operan en España es filial de una empresa multinacional, "lo que favorece la transferencia de conocimiento, la inversión extranjera directa y la integración en cadenas globales de valor", señala el informe.

En total, la industria del medicamento patria exporta 17.000 millones de euros anuales. Esta cantidad la convierte en la quinta industria nacional que más vende en el exterior, detrás de los automóviles, combustibles, maquinaria y aparatos eléctricos. La producción de fármacos supone el 5% del total de las exportaciones españolas.

¿Y cuál es su contribución a la economía española? La industria farmacéutica genera un valor añadido directo superior a los 10.900 millones anuales, según Farmaindustria.

"Si se consideran además los efectos indirectos –derivados de la demanda de bienes y servicios intermedios–, además de los inducidos –vinculados a las rentas salariales de los trabajadores del sector farmacéutico y sus actividades aledañas–, el impacto total asciende a 27.200 millones de euros", especifica Farmaindustria.

Esto supone que dicho sector representa el 1,9% del PIB nacional. "Cada euro de valor añadido directo generado por la industria farmacéutica produce 1,5 euros adicionales en el resto de la economía española", señala el informe.

Gasto público

De hecho, como se refleja en los datos, la inversión en medicamentos produce un efecto de ahorro en el gasto público.

Se estima que el gasto asociado a medicamentos en farmacia comunitaria y hospitalaria ha generado en torno a 14.200 millones de euros de ahorro en otras partidas presupuestarias en 2022 (dato más reciente).

Además, según algunas estimaciones, cada euro adicional de inversión pública en medicamentos genera 3,9 euros de valor añadido para la economía española en forma de externalidades positivas.