Las protestas llevan al Estatuto Marco a un punto muerto hasta que Sanidad se reúna con los sindicatos en una semana

El Estatuto Marco está dando más de un quebradero de cabeza a Sanidad. Después de las protestas y la huelga nacional médica de la última semana, la norma se encuentra en standby.

De momento, los sindicatos de la mesa de negociación están esperando a que el departamento dé un paso hacia delante para definir algunas medidas que para ellos son "irrenunciables".

Tras las pasadas manifestaciones (de los sindicatos sanitarios) y la celebración del Foro Marco Social se evidenciaron los desencuentros entre comunidades autónomas, sindicatos y el propio departamento, que no llegaron a un acuerdo definitivo para cerrar el borrador a pesar del ímpetu del Ministerio para conseguirlo.

Después de esto, el departamento que dirige Mónica García anunció que convocaría tres mesas de negociación más para cerrar aquellos asuntos pendientes (jubilaciones, retribuciones de la reclasificación profesional) que reclaman los sindicatos sanitarios.

Y todo parece indicar que esas negociaciones se retomarán la próxima semana, aunque aún no se sabe la fecha exacta, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a este periódico.

No obstante, como ha podido saber este periódico, los sindicatos no han vuelto a tener noticias del Ministerio desde que anunciaron esas próximas reuniones hace unos días.

Actualmente, siguen a la espera de que el grupo de trabajo de García mueva ficha y les convoque para ello.

Actual borrador

Por ahora, el actual borrador contempla nuevas medidas para mejorar un Estatuto Marco que data desde 2003.

Entre esas mejoras se encuentra el fin de las guardias de 24 horas, poniendo como límite general las de 17 sin deuda de jornadas de descanso. También, se establece la flexibilidad para trabajar en jornada de turnos o jornada ordinaria y guardias. Y se ampliarán los límites de las mismas con consentimiento del profesional y evaluación de riesgos.

Por otro lado, se controlarán los descansos: de 12 horas entre jornadas y de 36 consecutivas a la semana. Además, los descansos previos y posteriores a la guardia de 17 se descontarán de la jornada ordinaria.

También la nueva norma establece una jornada máxima de 48 horas semanales y como apunta Sanidad, la directiva europea marca que deben reducirse a 45 horas.

Estabilidad laboral

Desde el Ministerio aseguran que el nuevo Estatuto Marco garantizará la estabilidad laboral. El borrador contempla que haya ofertas públicas de empleo cada dos años por ley. De esta manera, se quiere poner coto a los contratos encadenados y a las interinidades de 10-15 años.

El nuevo texto también recoge el reconocimiento profesional, es decir, se efectuará una reclasificación de todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Pero, lo que no contempla son las retribuciones de esa nueva clasificación. Una de las demandas por las que la norma aún sigue en pañales.

La conciliación laboral, los concursos de movilidad, así como el reconocimiento de la carrera investigadora, estarán incluidos en el nuevo marco normativo.

Otro de los puntos que toca es que se aplicará la exclusividad entre el trabajo de la pública y la privada para los altos cargos. Esto no incluye a médicos en los primeros cinco años tras la residencia.

También, se regulará que haya paridad en órganos de decisión y profesionalización de la gestión. La organización de centros y servicios seguirá dependiendo de cada comunidad autónoma. Además, se habilitará el cauce para la jubilación anticipada de quienes cumplan los requisitos de la Seguridad Social.

Y se garantiza el 100% de las retribuciones en bajas médicas, maternidad y otros permisos. Por último, los hospitales podrán organizar el trabajo de los médicos por turnos en lugar de guardias si la comunidad así lo decide.

A pesar de todos estos avances, aún quedan muchos flecos pendientes que no terminan de resolverse para cerrar la norma. Parece que Sanidad se está quedando sin tiempo para llevar el nuevo Estatuto al Consejo de Ministros antes de que acabe el 2025.

Con todo, el proceso de negociación de esta nueva ley ya acumula más de dos años y medio y más de 50 reuniones.