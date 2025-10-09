Novo Nordisk comprará Akero Therapeutics por hasta 4.478 millones para hacerse con un fármaco para el MASH

Las claves nuevo Generado con IA Novo Nordisk adquirirá Akero Therapeutics por hasta 4.478 millones de euros para asegurar el fármaco experimental 'efruxifermina'. La oferta de Novo Nordisk incluye 54 dólares por acción y un pago adicional condicionado a la aprobación regulatoria del fármaco. La compra se financiará con deuda y se espera que se complete a finales de año, sin alterar las previsiones de beneficios para 2025.

Novo Nordisk, propietaria de 'Ozempic' y 'Wegovy', comprará Akero Therapeutics por hasta 5.200 millones de dólares (4.478 millones de euros), lo que le permitirá hacerse con el fármaco experimental 'efruxifermina', destinado a tratar la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH).

La farmacéutica danesa ha explicado este jueves en un comunicado que ofrecerá 54 dólares (46,50 euros) por cada acción de Akero, equivalente a un monto de 4.700 millones de dólares (4.047 millones de euros).

Asimismo, pagará otros 6 dólares (5,17 euros) por derechos de valor contingente que se abonarán si la 'efruxifermina' recibe la aprobación del regulador estadounidenses para tratar a pacientes con fibrosis hepática y cirrosis por MASH. El total por este concepto ascendería a 500 millones de dólares (430,6 millones de euros).

Novo Nordisk anticipa que la transacción se complete a finales de año tras cumplir con los requisitos de cierre habituales y recabar las autorizaciones pertinentes. La compra se financiará con deuda.

Igualmente, ha indicado que la adquisición no alterará sus previsiones de beneficios para 2025, aunque sí incrementará los gastos por I+D en 2026 en alrededor de un 3%, dependiendo de cuándo se ejecute la operación.