HM 'gana' la puja para hacer el nuevo hospital de Alcobendas: la mesa de contratación apuesta por su oferta

La concesión del terreno para el hospital en Alcobendas tiene un periodo inicial de 70 años, con posibles prórrogas, y abarca una parcela de más de 40.600 metros cuadrados.

La oferta de Hospiten fue rechazada por la Mesa debido a la falta de viabilidad económica, atribuido a su alta inversión inicial y altas tasas de descuento.

El proyecto de HM Hospitales incluye una inversión inicial de más de 88 millones de euros y un canon anual de 565.928,64 euros, significativamente inferior al ofrecido por Hospiten.

HM Hospitales ha sido elegido por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alcobendas para construir el nuevo hospital, tras considerar su oferta como la más viable económica y urbanísticamente.

El culebrón del nuevo hospital de Alcobendas (Madrid) va llegando a su fin y con ella la puja entre HM Hospitales y Hospiten. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento madrileño ha propuesto aceptar la oferta de HM Hospitales, al considerarla "económica y urbanísticamente viable".

Así lo indica el acta de la reunión que el órgano celebró este miércoles. Cabe recordar que, anteriormente, la Mesa había reclamado a ambas empresas que justificaran sus propuestas económicas dado que las consideraban muy "temerarias" al alza.

Esto ha provocado que la valoración del órgano se haya retrasado hasta principios de octubre. La Mesa fió la evaluación de las ofertas a Caboazul Asesores Financieros. Su informe pericial es el que ha determinado la decisión.

Por un lado, dicho informe indica que la propuesta de HM Hospitales es viable económicamente. Considera que todas las inversiones propuestas (una inicial por encima de los 88 millones de euros incluida) son ajustadas, igual que la rentabilidad del proyecto.

Cabe recordar que lo que se están disputando HM y Hospiten es la licitación de una parcela con más de 40.600 metros cuadrados edificables. Está situada, concretamente, en el número 26 de la calle Peñalara, en el municipio de Alcobendas.

La finalidad de la concesión es construir y gestionar un hospital general. Tiene una duración de, al menos, 70 años. Periodo al que se sumarían posibles prórrogas, según las cláusulas administrativas de la licitación.

El canon propuesto que pagaría HM Hospitales sería de unos 565.928,64 euros al año. Bastante por debajo de los 865.928,64 euros de Hospiten.

Sin embargo, la propuesta del grupo canario no ha convencido a la Mesa de Contratación. El correspondiente informe pericial considera que el proyecto "no es viable económicamente".

Destaca "el elevado volumen de inversión inicial" que sería necesario y "las altas tasas de descuento, así como el alto importe del canon concesional". Razones por la que niega la viabilidad económica de la oferta.

De hecho, la Mesa de Contratación propone al Ayuntamiento rechazar la propuesta de Hospiten dado que no cree que las ventajas ofrecidas en su proyecto - un edificio de mayor tamaño e innovación y un mayor canon anual- "vayan a poder materializarse durante todo el periodo concesional".