Farmaindustria avisa de que las medidas de Trump pueden llevar a una menor financiación de la I+D en Europa

La industria farmacéutica enfrenta momentos de cambios e incertidumbre. ¿La razón? Las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectan al sector de los medicamentos innovadores, como son los aranceles o la bajada de precios de los fármacos.

"Puede ocurrir que haya menos financiación privada para la I+D en Europa. Las medidas de la Administración Trump están llevando a un cambio de paradigma", ha avisado Juan Yermo, director general de Farmaindustria,

Todo ello mientras Europa no deja de perder competitividad frente a China y Estados Unidos. Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria, ha recordado durante el XXI Seminario Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación que en 2024 "China ha adelantado a Europa en el desarrollo de medicamentos".

Además, "hemos perdido el 25% de los ensayos clínicos en los últimos 10 años", ha alertado Lladós. "Estados Unidos está buscando cómo atraer inversión y China continúa avanzando", ha continuado.

La presidenta de la patronal ha reflexionado sobre esta situación: "Quizás hay que pararse a repensar si la reforma farmacéutica europea va en línea con recuperar la competitividad".

En este sentido, Yermo ha explicado que "nos enfrentamos a un momento de cambio en la industria y tenemos que ser conscientes de que es un reto para el sector, para los pacientes y para el sistema sanitario".

"Pero es también una oportunidad si en Europa y España hacemos las cosas bien", ha añadido Yermo. "Necesitamos medidas concretas y urgentes. Las empresas farmacéuticas están buscando lugares seguros que ofrezcan confianza al inversor".

"Las medidas que se pongan en marcha pueden ayudar a enviar señales claras a la industria farmacéutica global de que en España se puede invertir. Tenemos 111 plantas de producción de medicamentos, pero se puede seguir construyendo a futuro".

"Las oportunidades son todos los desarrollos normativos que hay en marcha", como la Ley del Medicamento o los reales decretos de evaluación y precio y financiación.

Medidas para acelerar la inversión

Antes incluso de que la Administración americana pusiera en práctica nuevas políticas para atraer más inversión de la industria biofarmacéutica a EEUU, informes europeos como los firmados por Letta y Draghi alertaban sobre esta pérdida de competitividad y relevancia de Europa con respecto a EEUU y China.

España tiene oportunidades en este sector, pero debe revisar sus políticas para mantener e incrementar su potencial para atraer inversiones en I+D y en activos industriales y digitales.

De lo contrario, se perderían las oportunidades e incluso se podrían poner en riesgo los más de 3.000 millones de euros que las compañías farmacéuticas invierten anualmente en España, ha avisado Farmaindustria.

Para atajar esta situación, la patronal del medicamento innovador propone siete medidas para acelerar la inversión biofarmacéutica en España que ha compartido Yermo durante la celebración del seminario.