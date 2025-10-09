Las ayudas de 100 euros para gafas y lentillas de menores de 16 se podrán empezar a solicitar en noviembre

Una partida presupuestaria de 47,7 millones de euros ha sido asignada para estas ayudas, con una dotación inicial de 1 millón de euros para 2025.

La ayuda es de un máximo de 100 euros por persona y puede solicitarse una vez al año, requiriendo la derivación por un servicio de oftalmología tras consulta en Atención Primaria.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas gestionará estas ayudas, que cubrirán parcialmente el coste de monturas y lentes básicas.

Las ayudas de 100 euros para gafas y lentillas de menores de 16 años estarán disponibles a partir de noviembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha formalizado las ayudas de gafas y lentillas para menores de 16 años. Estos podrán acceder a dichas subvenciones a partir del mes de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a este medio.

Esta medida fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado martes 7 de octubre. Y como ya adelantó este periódico, la ayuda asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria.

En el caso de que el coste total supere la cuantía máxima de 100 euros que otorga esta ayuda, la persona beneficiaria deberá abonar la diferencia hasta el precio total. Y además, la persona beneficiaria podrá disponer de esta ayuda una sola vez al año.

Esta cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) será el encargado de gestionar estas ayudas.

¿Y cómo se podrá acceder a dicha subvención? Si en una consulta de Atención Primaria se detecta un defecto ocular, se derivará al menor al servicio de oftalmología.

Si este lo estima, será el encargado de indicar la necesidad de esa ayuda y de esta manera, la familia sólo tendrá que acudir a una óptica a solicitarla.

Una vez comunicado esto, los menores beneficiados -o sus tutores legales- podrán acceder a ellas a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

Y en el caso de que el menor lleve ya gafas y necesite renovarlas, podrá acceder a la ayuda si un especialista determina que necesita unas nuevas.

Fuera de la subvención

Como aborda el Real Decreto, se quedarán fuera de la subvención, los gastos de los servicios ópticos u optométricos derivados de la adquisición de los sistemas de ayuda visual, tales como la

graduación o el consejo personalizado.

Cabe recordar que estas ayudas han contado con una partida de 47,7 millones de euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios.

Para este 2025 se asigna una dotación inicial de 1 millón de euros y los 46.7 millones restantes se reservarán para el próximo año.