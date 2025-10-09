La Audiencia Nacional cita como investigado a Yu, gerente de Gotham, por la información engañosa de Grifols

La denuncia fue admitida tras informes falsos sobre Grifols, según el expresidente de CNMV, Rodrigo Buenaventura.

Las declaraciones de Yu y De Weck están programadas para febrero y marzo, respectivamente, con traducción experta por la complejidad del caso.

Se sospecha que las acciones de Gotham City Research y General Industrial Partners buscaban devaluar acciones de Grifols en beneficio propio.

La Audiencia Nacional investiga a Daniel Yu y Cyrus de Weck por presunta difusión de información engañosa sobre Grifols.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado a Daniel Yu, gerente del fondo bajista Gotham City Research LLC. También, al de General Industrial Partners LLC, Cyrus de Weck.

Ambos deberán declarar por un supuesto delito relativo al mercado, en la causa en la que se investiga si hicieron pública información engañosa sobre la farmacéutica Grifols con el objetivo de bajar el precio de sus acciones. Esta empresa, española, además, cotiza en el Ibex 35.

En una resolución, Calama cita a Yu para el 26 de febrero del próximo año, a las nueve de la mañana. No obstante, avanza que, de ser necesario, la declaración continuaría al día siguiente.

Por su parte, cita a De Weck para el 5 de marzo, con la posibilidad de proseguir el interrogatorio el día 6.

En la misma resolución, Calama solicita a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional que designe un traductor especializado en el ámbito económico-financiero, dada la "alta complejidad" de la materia sobre la que versarán ambas declaraciones.

El 19 de noviembre de pasado año, el juez admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City, a General Industrial Partners LLP y a varios de sus directivos por, supuestamente, lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols.

Todo ello, aparentemente, con objeto de inducir a sus inversores a vender las acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la bolsa española y forma parte del selectivo patrio.

A juicio de la Fiscalía, esta operación tendría por objetivo generar beneficio a las dos mercantiles denunciadas, a costa del perjuicio a Grifols.

Por tanto, Calama investiga un posible delito relativo al mercado, que sanciona "a quien, de manera directa o indirecta, o a través de un medio de comunicación, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas"

Es decir, castiga la conducta de ofrecer, "a sabiendas, datos económicos, total o parcialmente falsos, con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero".

En esta causa, declaró como testigo, el pasado año, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Rodrigo Buenaventura.

Ante el juez Calama, sostuvo que Gotham dio datos económicos falsos en los cálculos incorporados en el informe que publicó sobre Grifols el 9 de enero de 2024.