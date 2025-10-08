Sanidad pedirá a todas las autonomías los datos de los programas de cribado de cáncer tras la polémica en Andalucía

El CISNIS ha aprobado la distribución de 46,4 millones de euros de la industria farmacéutica a las comunidades para respaldar programas de cáncer de médula ósea.

El Ministerio de Sanidad va a solicitar a todas las comunidades autónomas los datos de los programas de cribado de cáncer tras el retraso en diagnósticos en Andalucía.

El Ministerio de Sanidad tomará cartas sobre el asunto en la polémica por el retraso en los diagnósticos de cáncer de mama de 2.000 mujeres andaluzas. Para tener un control sobre dichas pruebas, el departamento ha pedido a todas las comunidades autónomas los datos de los programas de cribado de cáncer (mama, colón y cérvix).

Así, lo ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad, tras la celebración de un Consejo extraordinario Interterritorial del Sistema de Salud (CISNS).

De esta manera, García ha anunciado que se les exigirá a todas las regiones presentar sus datos no sólo de los programas de cribado de cáncer de mama, sino de todos con el objetivo "de reforzar la vigilancia en el territorio nacional".

"Desde el Ministerio de Sanidad no vamos a mirar hacia otro lado después de lo sucedido en Andalucía. Ese control lo vamos a hacer siguiendo lo que ya hemos acordado en los consejos interterritoriales anteriores que justo firmaron un documento el pasado mes de abril. Por eso, vamos a trabajar de la mano de las autonomías para que lo hagan con la calidad y la cobertura que caracteriza al Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha determinado.

Cabe destacar que el documento al que hace alusión Sanidad es el del Consenso del Sistema de Información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS que firmaron el Ministerio y las regiones para establecer protocolos de seguimiento y unificación de cribados de cáncer de mama, colorrectal y cérvix.

En cuanto a la polémica de Andalucía, el Ministerio quiere ir más allá y no sólo ha pedido a la Consejería de Sanidad todos los datos del programa de cribado de cáncer, sino también cómo van a solucionar este problema.

Es decir, más información de la gestión de ese plan de choque que ha anunciado la Junta que está dotado con dos millones de euros.

La Ministra también se ha manifestado a la postura de la Comunidad de Madrid sobre el registro de objetores. La consejera se ha negado a la creación de dicho registro y ante esto, García se ha mostrado rotunda.

"El registro de objetores viene de una ley que se votó y en la que la consejera incluyó su voto a favor, si no lo ponen en marcha, estarían incumpliendo dicha norma", ha declarado.

Industria farmacéutica

Además, el CISNIS ha ratificado la distribución a las comunidades autónomas de 46,4 millones de euros de la aportación obligatoria de la industria farmacéutica para reforzar la cohesión sanitaria (programas de cáncer de médula ósea).

Se trata de una aportación que hace periódicamente la industria farmacéutica para destinar ingresos al sistema. Dicha partida ya fue aprobada el pasado mes de septiembre en el Consejo de Ministros.

"El apoyo que aporta la industria farmacéutica a los programas de interés general entre todas las autonomías refuerza el sistema de salud", ha matizado García.