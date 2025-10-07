El Gobierno da luz verde al Plan Veo: los menores de 16 recibirán una ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas

El Gobierno por fin ha dado luz verde al Plan Veo para que los menores de 16 años puedan acceder a la compra de gafas y lentillas.

Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que va a regular la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a este grupo de edad.

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Como ya contó este periódico, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) será el encargado de gestionar esas ayudas.

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

Este plan está dotado con 47,7 millones de euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Así lo ha señalado Mónica García, Ministra de Sanidad, durante su comparecencia este martes 7 de octubre en el Consejo de Ministros.

Para este 2025 se asigna una dotación inicial de 1 millón de euros y los 46.7 millones restantes se reservarán para 2026.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

El plan se ha concebido para ser universal. De esta manera, cualquier niño y adolescente (menor de estas edades) podrá acceder a dicha prestación, independientemente de la renta de su familia, de sus necesidades visuales o de la comunidad autónoma en la que resida.

Numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas.

Esta ayuda pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.

Financiación universidades

A lo largo del Consejo de Ministros, también se ha anunciado que el Ministerio de Sanidad destinará una partida para financiar 1.783 plazas del grado de Medicina para el próximo curso 2025-2026 y "así garantizar el relevo generacional y subsanar la falta de profesionales".

Se tramitará mediante Real Decreto y ofrecerá subvenciones directas por un total de 26,7 millones de euros.

Con este nuevo paquete se permitirá, como ha apuntado la ministra, sufragar el gasto corriente derivado del incremento de 922 plazas de primer curso y el mantenimiento de 642 de segundo y de tercer curso que fueron ampliadas en los años anteriores.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

Cannabis

Por último, el Gobierno también ha aprobado el Real Decreto que regula el uso medicinal de cannabis en preparados estandarizados. Todo se hará con la dosis precisa y la máxima garantía.

Como ha apuntado la Ministra, la norma responde a la necesidad de ofrecer una alternativa terapéutica en casos donde los tratamientos convencionales no resultan eficaces, especialmente en pacientes con dolor crónico refractario, epilepsia grave o espasticidad por esclerosis múltiple.

En estos supuestos, los medicamentos autorizados pueden resultar insuficientes y las fórmulas magistrales elaboradas "a partir de preparados estandarizados de cannabis constituyen una alternativa con potencial valor terapéutico, siempre bajo estricta supervisión médica y farmacéutica", ha añadido la ministra.

El Real Decreto no establece, sin embargo, un listado cerrado de indicaciones. Según ha precisado García, "en un futuro se espera que estas recomendaciones se amplíen conforme avance la evidencia científica".

En su lugar, García ha determinado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) será la encargada de publicar un Formulario Nacional (en un plazo de tres meses) con los usos clínicos autorizados, junto con las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción, se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses.

También, como ha precisado la Ministra, se pondrá en marcha una vigilancia clínica de estos usos terapéuticos.