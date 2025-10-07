El Gobierno aprueba el uso medicinal de cannabis en casos donde los tratamientos convencionales no funcionen

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula el uso medicinal de cannabis en preparados estandarizados. Es decir, en situaciones donde los tratamientos convencionales no funcionen. Esta medida se ha aprobado durante el Consejo de Ministros de este martes 7 de octubre.

Como ha apuntado la Ministra, la norma responde a la necesidad de ofrecer una alternativa terapéutica en casos donde los tratamientos convencionales no resultan eficaces, especialmente en pacientes con dolor crónico refractario, epilepsia grave o espasticidad por esclerosis múltiple.

En estos supuestos, los medicamentos autorizados pueden resultar insuficientes y las fórmulas magistrales elaboradas "a partir de preparados estandarizados de cannabis constituyen una alternativa con potencial valor terapéutico, siempre bajo estricta supervisión médica y farmacéutica", ha añadido la ministra.

El Real Decreto no establece, sin embargo, un listado cerrado de indicaciones. Según ha precisado García, "en un futuro se espera que estas recomendaciones se amplíen las indicaciones conforme avance la evidencia clínica y los avances científicos".

Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario, cuando existan razones clínicas documentadas para su uso. Su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados, siguiendo las Normas de Correcta Elaboración y los criterios técnicos definidos en el Formulario Nacional.

En su lugar, García ha determinado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) será la encargada de publicar un Formulario Nacional (en un plazo de tres meses) con los usos clínicos autorizados, junto con las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción, se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses.

"Todo se hará de manera precisa y con garantía de seguridad", ha expresado la Ministra durante el Consejo de Ministros.

Registro

El decreto también dará paso a la creación de un registro público. Este estará gestionado por la AEMPS, en el que deberán inscribirse todos los preparados estandarizados de cannabis que se utilicen para elaborar fórmulas magistrales.

Estos productos deberán tener una composición definida en THC y/o CBD, cumpliendo con exigentes requisitos de fabricación, trazabilidad y calidad, y estando sujetos a fiscalización adicional cuando contengan más del 0,2% de THC.

Los laboratorios responsables estarán obligados a garantizar la correcta fabricación y distribución, así como a documentar y auditar su cadena de suministro.