Las hospitalizaciones se duplicarán en 2050 por el incremento de pacientes mayores y dependientes

Una imagen de archivo de las unidades de hospitalización pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. CARM

El sistema nacional de salud está saturado, pero no parece que esto se vaya a solucionar de cara a unos años y más en un contexto donde ha aumentado el número de población envejecida que precisará de una mayor atención clínica.

De hecho, según los cálculos de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), las hospitalizaciones en los servicios de Medicina Interna se duplicarán para 2050. Todo será especialmente entre los pacientes mayores, pluripatológicos y dependientes, que requieren una atención multidimensional y holística.

Así lo ha señalado la SEMI durante la XII Reunión de Pacientes Crónicos Complejos-XVI Reunión del Grupo de Trabajo de Cronicidad y Pluripatología.

Como ya se ha adelantado, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están modificando el perfil de los pacientes hospitalizados en España. De esta manera, se espera un incremento proyectado de la población mayor de 65 años: pasando del 20% actual al 30% en 2055.

La SEMI destaca que, actualmente, más de la mitad de las altas en Medicina Interna ya corresponden a personas mayores de 74 años, con una prevalencia mucho mayor en aquellos de 90 a 95 años.

Más ingresos

La multimorbilidad (presencia de dos o más enfermedades crónicas)afecta al 60% de los mayores de 65 años, lo que "se traduce en mayor mortalidad, más ingresos y peor calidad de vida".

En este contexto, el 60% de los pacientes ingresados son crónicos complejos, muchos con alta dependencia en las actividades diarias y un elevado riesgo de reingreso o fallecimiento.

Para abordar esta complejidad, la SEMI considera que la valoración integral y la visión holística del médico internista son fundamentales, "permitiendo evaluar funcionalidad, estado cognitivo y comorbilidades, priorizando intervenciones personalizadas y mejorando los resultados clínicos".

"El enfoque sanitario tradicional, centrado en enfermedades individuales, no es adecuado para pacientes pluripatológicos, generando duplicidad de visitas y pruebas, y aumentando el riesgo de interacciones farmacológicas", indica la Sociedad.

"En cambio, los nuevos modelos de atención multidimensional y holística, liderados por médicos internistas, han demostrado mejores resultados en salud y una mayor eficiencia en el uso de recursos", señala la coordinadora del grupo de trabajo de Cronicidad y Pluripatología de la SEMI, Pilar Cubo.

Por otro lado, la SEMI advierte de que el delírium y el deterioro funcional en mayores de 70 años durante la hospitalización suelen ser muy frecuentes.

Deterioro Funcional

Y los datos lo avalan. Hasta un 46% de los pacientes ingresados en Medicina Interna sufren deterioro funcional, y hasta un 30% sufre delírium durante la hospitalización.

Ambas situaciones se asocian a pérdidas funcionales persistentes, estancias hospitalarias más prolongadas, mayor riesgo de reingreso y un aumento del coste sanitario.

"Ante la alta prevalencia de delírium y deterioro funcional en pacientes de edad avanzada, son necesarias estrategias de prevención basadas en el reconocimiento temprano y en intervenciones no farmacológicas (movilización precoz, orientación, hidratación, higiene del sueño), que pueden llegar a evitar hasta la mitad de los casos", recomienda Cubo.

Según la SEMI, las guías de práctica clínica no siempre cubren la complejidad de los pacientes pluripatológicos, lo que puede llevar a un exceso de prescripción de fármacos, con sus riesgos asociados.

En la reunión también se ha debatido sobre un enfoque de prescripción centrado en la persona, priorizando calidad de vida y preferencias del paciente, en lugar de seguir protocolos aislados para cada enfermedad.