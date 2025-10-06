Donte Group prevé tener la aprobación definitiva de su venta al fondo canadiense OTPP en noviembre

El cierre de la operación de venta de Donte Group (grupo bajo el que operan las clínicas de Vitaldent) al fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) está previsto que ocurra el próximo mes de noviembre.

La compañía está esperando la aprobación de las autoridades que se producirá "en las próximas semanas", ha contado Javier Martín, CEO de Donte Group, durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

"Estamos en el periodo de interinidad, entre la firma y la aprobación de las autoridades", ha detallado Martín.

Fue el pasado 15 de julio cuando se dio a conocer la operación. OTPP, uno de los mayores fondos de pensiones mundiales, firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Donte Group por 1.000 millones de euros.

Cuando la venta se complete, Donte se integrará en la cartera global de salud de Ontario Teachers, valorada en 3.750 millones de euros (6.000 millones de dólares canadienses).

"La operación proporcionará capital a largo plazo y experiencia internacional para expandir el grupo mediante el crecimiento orgánico, nuevas aperturas y adquisiciones", según adelantó OTPP.

La compra por parte del fondo de pensiones supone la salida de Advent International, firma de capital riesgo que había tomado el control del grupo en 2019.

Plan estratégico

El CEO de Donte Group ha confirmado en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad que la operación no frena los planes de expansión de la compañía que engloba las clínicas Vitaldent, Moonz y Maex.

Donte busca atender la salud bucodental de 1.300.000 pacientes y superar las 600 clínicas propias. Esto supondría casi duplicar el volumen de negocio actual hasta alcanzar los 700 millones de euros de facturación en los próximos seis años.

Este crecimiento irá acompañado de la creación de más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, además de la incorporación de entre 400 y 500 odontólogos altamente cualificados.

El plan estratégico se centra en el mercado de salud bucodental nacional, aunque Donte no descarta evaluar una posible expansión internacional, así como la ampliación progresiva de su presencia en el espectro de otras especialidades y servicios del sector privado de la salud.

Los datos de 2024

A cierre de 2024, el grupo contaba con 417 clínicas propias bajo sus diferentes marcas. En cuanto al personal, Donte superó el año pasado los 3.200 empleados y 2.200 doctores colaboradores, consolidando un equipo de más de 5.000 profesionales.

Por su parte, la facturación superó los 385 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,5% respecto a 2023. Esta cifra es más alta que la estimada para el mercado dental que, de acuerdo con los datos de Fenin, es del 1,8% para el mismo periodo.