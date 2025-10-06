“Nos pone entre la espada y la pared”: las farmacéuticas trasladan al Gobierno su preocupación por Trump

El mayor terremoto al que se está enfrentando este 2025 la industria farmacéutica es Donald Trump. Las medidas y amenazas de Estados Unidos sobre el sector del medicamento están generando un importante desasosiego, que no descartan tener que tomar medidas radicales en los mercados europeos ante la situación en la que les está poniendo la Casa Blanca.

Estas sensaciones ya han sido expresadas por parte de los productores de medicamentos a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea. Concretamente, a las del Gobierno de España.

Según ha podido saber este periódico, directivos de varias multinacionales farmacéuticas (incluidos primeros espadas internacionales de las compañías) se han reunido con las autoridades españolas y han abordado esta situación.

En dichas citas (de las que varias se han celebrado con el Ministerio de Sanidad, algo relativamente habitual), los portavoces de las farmacéuticas han admitido que la llegada de Donald Trump está rompiendo el tablero geopolítico de la industria del medicamento.

Se trata de algo que expresan incluso las compañías que tienen como origen Estados Unidos, sobre todo por medidas como las rebajas de precios que exige el residente de la Casa Blanca. Así, quiere que los medicamentos en el mercado estadounidense tengan un coste similar, o incluso menor, que en Europa.

Cabe recordar que en el Viejo Continente los fármacos suelen tener precios mucho más bajos que al otro lado del Atlántico. ¿Las causas? Las notables diferencias de modelos de mercado y el control que hay sobre los intermediarios, entre otras.

Esto está llevando a las compañías a plantearse no lanzar productos en el mercado europeo, como ya contó el Observatorio de la Sanidad.

Cumbre celebrada en febrero entre el Gobierno de España y los principales directivos de la industria farmacéutica global y española. FARMAINDUSTRIA

En estos encuentros con miembros del Gobierno, las compañías indican que el gran cambio llegó tras la carta que Trump envió el último día de julio a los principales directivos de las mayores farmacéuticas a nivel mundial, en las que les exhortaba a rebajar precios en el mercado de Estados Unidos. Todo ello en el marco de la política America First.

Las compañías trasladan que todavía no tienen tomadas decisiones respecto a qué hacer ante las amenazas de Trump. Sin embargo, admiten que les ha colocado en una situación delicada: "Nos ha puesto entre la espada y la pared".

Algo que también han trasladado fuentes de varias multinacionales farmacéuticas al Observatorio de la Sanidad. Las cúpulas de las big pharma están ante un escenario imprevisible, en el que, cada pocas semanas, Donald Trump les dedica unas palabras.

La última: la amenaza de aranceles del 100% para las compañías ajenas a Estados Unidos si no hacen inversiones en el país (aunque la Comisión Europea asegura que a los laboratorios del Viejo Continente sólo se les aplicará un 15%).

.En este sentido, Trump ha logrado forzar la mano a las compañías farmacéuticas: AstraZeneca, Novartis, Sanofi, Roche, Takeda... Son sólo algunas de la compañías que han anunciado que van a invertir decenas de miles de millones en Estados Unidos en los últimos meses. Inversiones que no llegarán a Europa, claro.

Cabe recordar que el mercado farmacéutico de Estados Unidos supone, al menos, 60% del mundial. Las big pharma tienen una alta dependencia de estas ventas.

Por otro lado, ya ha llegado el primer acuerdo de una farmacéutica con la Administración Trump para rebajar el precio de sus medicamentos en el marco de la política America First.

Se trata de Pfizer. Según anunció la semana pasada, la compañía ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para, a través de un sistema de venta directa al paciente, vender sus productos con descuentos de entre el 50% y el 85%.

Este sistema de venta directa está gestionado por la Casa Blanca, que espera que más laboratorios se sumen a él.¿Su nombre? TrumpRx. Está claro que, de una manera o de otra, el magnate quiere dejar impreso su nombre en la historia de la Estados Unidos.