El 'negro' porvenir del Estatuto Marco: sanitarios y CCAA rechazan una reforma que se acerca a un callejón sin salida

El nuevo Estatuto Marco ha llegado a un callejón sin salida. Fuentes de la negociación admiten que las posturas del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios son, en estos momentos, irreconciliables y el acuerdo entre las partes parece imposible.

Unos desacuerdos que han quedado especialmente patentes esta semana, después de las movilizaciones convocadas por los sindicatos sanitarios y la huelga nacional de médicos del viernes.

En este contexto, voces conocedoras de los movimientos dentro del Ministerio de Sanidad apuntan a que, en el equipo de Mónica García, ven negro el porvenir del Estatuto Marco.

Con todo, eso no significa que tiren la toalla negociadora. El departamento seguirá manteniendo las líneas de diálogo abiertas para tratar de alcanzar un acuerdo con las otras partes.

En cuanto a las peticiones de medidas que aún no están recogidas en el borrador, como las retribuciones de la nueva clasificación de todos los profesionales sanitarios o la regulación de la jubilación (anticipada y parcial), el Ministerio se ha comprometido a celebrar más reuniones, dentro del Ámbito de Negociación, para llegar a un acuerdo.

Unas demandas que para los sindicatos son "irrenunciables" a la hora de sacar adelante la propuesta. A pesar de ello, no hay que olvidar que Sanidad quiere llevar un anteproyecto de ley con el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros antes de que acabe 2025.

Por otro lado, están las comunidades autónomas. Las regiones protestan por el contenido del texto que está manejando el Ministerio de Sanidad, independientemente de si son del PSOE o del PP.

Dicho esto, también admiten que si los de Mónica García deciden llevar el texto tal cual está al cónclave ministerial y luego al Congreso de los Diputados, poco pueden hacer.

Es la Cámara Baja, donde los apoyos son cada vez más complejos, la que tendrá la última palabra, dado que el Gobierno debe recabar votos a favor suficientes entre los grupos políticos.

Huelga de médicos

Unos apoyos que no están entre los sanitarios, eso está claro. En la huelga médica nacional de este viernes 3 de octubre se ha podido comprobar ese malestar.

"Que se respete nuestro descanso igual que el del resto de profesionales. A veces hago hasta tres guardias seguidas a la semana", apunta Elisa, neurocirujana en Tenerife que se ha trasladado hasta la capital para poder secundar la huelga y manifestarse frente al Ministerio de Sanidad.

Huelga médica de este viernes 3 de octubre en Madrid E.P

Durante este paro nacional, miles de médicos españoles han protestado contra el borrador en el que trabaja el departamento y han reclamado la elaboración de un estatuto propio que recoja sus necesidades (reducción de jornada de 35 horas semanales, guardias cotizadas o creación de una categoría profesional A1+).

Y han dejado claro que están dispuestos a llegar "hasta donde haga falta para que se les escuche".

En comparación con la anterior convocatoria, la huelga de este viernes ha tenido una mayor acogida y ha doblado las cifras en algunas autonomías como la Comunidad de Madrid. Cabe recordar que en la primera los sindicatos de Madrid y Cataluña no se adhirieron a ella.

Los sindicatos aplauden la acogida que ha tenido el paro en la capital de España. El pasado 13 de junio, estos convocaron manifestaciones a las que acudieron alrededor de 1.500 personas. En cambio, según ha confirmado la organización sindical madrileña (Amyts), esta huelga ha reunido a más de 3.000 médicos.

A pesar de ese aumento, hay muchos que no han podido sumarse a la convocatoria debido a la necesidad de sustentar unos servicios mínimos, que en algunas comunidades muchos médicos han tildado de "abusivos".

En el caso de Madrid, se han fijado unos servicios del 35% en atención hospitalaria, del 100% en guardias y mínimos en Atención Primaria. Algo que ha corroborado a EL ESPAÑOL-Invertia Sheila Justo, vicepresidenta del Sindicato Médico madrileño (Amyts).

"Hay muchos compañeros que no han venido porque hay que seguir dando esa asistencia. Realmente, a veces los mínimos son prácticamente el número de efectivos con el que contamos en la plantilla, estamos sobrecargados. Por eso, muchos compañeros no han podido venir a manifestarse. Hemos estimado un seguimiento de más del 60%", precisa a este periódico.

En otras como Cataluña también ha tenido una importante acogida. El sindicato catalán Metges ha cifrado el seguimiento en un 58%, aunque la Generalitat reduce este porcentaje hasta el 9%.

Médicas procedentes de Tenerife se manifiestan frente al Congreso de los Diputados (Madrid) por la huelga médica. Victoria Villafranca

Esto es una muestra de que, a pesar de que las organizaciones sindicales celebran la acogida y sitúan el seguimiento en un 90% en algunas comunidades autónomas, las consejerías han ofrecido cifras bastante más bajas.

De hecho, según los datos de estas, los territorios en los que más médicos se han secundado la convocatoria han sido Andalucía y Murcia, con un seguimiento del 50% y el 39%, respectivamente.

Foro Marco

Por ahora a Mónica García le espera un invierno complicado. Ni los médicos ni el resto de profesionales sanitarios aprueban su nuevo borrador. Y así se ha podido comprobar tras la celebración del Foro Marco Social celebrado este pasado jueves 2 de octubre.

El Ministerio de Sanidad esperaba que los desencuentros con las comunidades autónomas y los sindicatos sanitarios llegaran a buen puerto tras la celebración de este Foro, pero la cita ha avivado aún más el malestar.

Por su parte, los sindicatos han denunciado la ausencia del ministerio de Hacienda y Función Pública en dicha convocatoria. Esto ha levantado más ampollas entre los profesionales sanitarios que tildan este comportamiento de "falta de interés" por sacar adelante esta normativa.

Los sanitarios insisten en que el Estatuto Marco requiere de la participación y acción conjunta de todo el Gobierno, ya que son distintos departamentos ministeriales (Sanidad, Función Pública, Hacienda, Seguridad Social y Trabajo) los responsables de facilitar el llevar a la práctica determinados aspectos de esta norma (retribuciones, jubilación...).

Después de la celebración del Foro Marco, los sindicatos del ámbito (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han remitido una carta a los ministerios competentes citados para que, como añaden en un comunicado, "no eludan su responsabilidad y trabajen de manera coordinada y conjunta" en dicha elaboración.

El Foro Marco no ha llegado a buen puerto. Y Sanidad ya acumula varios frentes abiertos.

La huelga nacional de médicos de este viernes sumada a las movilizaciones del resto de los sindicatos sanitarios esta semana, más los vetos presentados por las comunidades autónomas, han dejado al Ministerio en toda una encrucijada en su intento por sacar adelante una norma que ya lleva más de dos años de negociación.