El PP se cuadra ante Mónica García: todos sus consejeros le exigen un plan económico para el Estatuto Marco

Las claves nuevo Generado con IA Los consejeros de sanidad del PP exigen a la ministra Mónica García un plan económico detallado para la reforma del Estatuto Marco. El PP reclama las memorias técnicas, jurídicas y económicas del borrador del Estatuto Marco antes de la reunión del Foro Marco. El ministerio rechaza negociar un Estatuto Marco exclusivo para médicos, a pesar de la amenaza de huelga del comité. La reforma del Estatuto Marco ha sido objeto de debate en más de 40 reuniones con participación de sindicatos y comunidades autónomas.

Todos los consejeros de sanidad de regiones gobernadas por el Partido Popular han enviado este martes una carta a la ministra Mónica García para exigirle mayor concreción en su proyecto del Estatuto Marco que se está negociando en los pasillos del Paseo del Prado.

Según la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, los consejeros reiteran a la ministra de Sanidad la necesidad de contar con las "memorias técnicas, jurídicas y económicas" que avalen las medidas contempladas en el actual borrador de la reforma del Estatuto Marco.

Las regiones recuerdan que, precisamente, todos los equipos de Recursos Humanos de las diferentes consejerías, se trasladaron a la reunión de Oviedo con el fin de obtener estos documentos técnicos "sin que en aquel momento se nos entregase dicha documentación".

La carta emitida por los consejeros se encuadra en la convocatoria del Foro Marco prevista para el próximo día 2. Por ese motivo, los consejeros de Sanidad del Partido Popular insisten en que resulta "imprescindible" disponer de esas memorias que constituyen, a fin de cuentas, la base "necesaria" para cualquier valoración "rigurosa, solvente y responsable de las propuestas planteadas por el Ministerio".

Las regiones del PP coinciden con el Ministerio de Mónica García en que hace falta una reforma del Estatuto Marco, pero entienden que debe hacerse con "lealtad institucional", con "rigor" y con la "seriedad que una tarea de esta envergadura requiere".

Por ello, todas las regiones del PP han solicitado este martes al ministerio que "antes de la reunión del Foro Marco para el Diálogo Social" se les remita la "documentación técnica, jurídica y económica que sustente cada una de las medidas recogidas en el borrador, a fin de poder analizarlas y formular aportaciones con la seriedad y el rigor que exige una reforma de este calado".

Este 'aviso a navegantes' de las comunidades del PP a la ministra, y que podría terminar en un plantón hacia Mónica García, no es el único que se ha encontrado la titular de la cartera sanitaria.

Huelga de médicos

Esta misma tarde, el ministerio ha rechazado retirar el borrador del Estatuto Marco y negociar uno exclusivo para médicos, como les exige el comité de huelga para desconvocar la protesta prevista el día 3 de octubre.

Desde el equipo de Mónica García han considerado "inaceptable" la exigencia de CESM y SMA de negociar solo un Estatuto exclusivo para médicos y les ha advertido de que, si se tira por tierra el trabajo de tres años, "se frustra la oportunidad de contar con un nuevo Estatuto después de 22 años".

Hay que recordar que esta revisión del Estatuto Marco, del que se quejan consejerías y sindicatos, es fruto de un proceso técnico y político con más de 40 reuniones y la participación de sindicatos y comunidades autónomas.