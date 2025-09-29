Grifols crea una Comisión de Estrategia para asesorar a su consejo de administración

Grifols ha acordado crear una Comisión de Estrategia encargada de apoyar al consejo de administración de la empresa catalana mediante recomendaciones sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, conforme a lo previsto en sus normas internas y en el reglamento específico de dicho comité, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el máximo órgano de gobierno de la empresa de hemoderivados ha decidido, en sus reuniones del 25 y 26 de septiembre de 2025, "crear una Comisión de Estrategia con un rol de asesoramiento y con el objetivo principal de asistir al consejo de administración y formularle propuestas sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, con las competencias descritas en el reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols y en el propio reglamento de la Comisión de Estrategia".

La compañía catalana ha explicado en un comunicado que la nueva Comisión velará porque el consejo mantenga una perspectiva a largo plazo, al tiempo que apoyará a la dirección en su ejecución del plan de creación de valor, presentado en el 'Capital Markets Day', para supervisar que Grifols mantiene el "exitoso" crecimiento estratégico que ha venido experimentando en las últimas décadas.

La empresa también ha indicado que modificará e incluirá determinados artículos del reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols, con el fin de regular las competencias de la nueva Comisión de Estrategia.

Asimismo, la Comisión de Estrategia proporcionará un marco para definir las políticas estratégicas de Grifols, alineando la gestión con los intereses de creación de valor de muy largo plazo de los accionistas, al mismo tiempo que brinda a la dirección la experiencia crítica necesaria para seguir avanzando en la industria del plasma.

El nuevo texto refundido del reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols se comunicará a la CNMV a través del correspondiente trámite habilitado a tal efecto y se encuentra disponible en la página web corporativa de Grifols.

Asimismo, será presentado en el Registro Mercantil de Barcelona para su inscripción y se informará del mismo en la próxima Junta General de Accionistas de Grifols.

Composición

La nueva Comisión estará formada por cinco consejeros no ejecutivos que cuentan con una amplia experiencia en estrategia, regulación y un conocimiento profundo del sector del plasma a nivel internacional. Esta estructura busca garantizar que la toma de decisiones se apoye en perfiles con trayectoria contrastada y capacidad para anticipar los retos del entorno global.

Al frente de la Comisión se situará Anne-Catherine Berner, presidenta no ejecutiva e independiente de la compañía, en consonancia con las recomendaciones establecidas por el Código de Buen Gobierno de la CNMV.

A ella se suman los consejeros dominicales Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu, el consejero externo Tomás Dagá Gelabert y el independiente Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones.

Gracias a su composición, la Comisión conjuga la visión de los independientes con la perspectiva a largo plazo, el conocimiento del sector y la experiencia de la familia fundadora.

Así, este órgano aportará una visión equilibrada que unirá estabilidad con innovación y dirección estratégica.