Alarma en la medicina estética: la población confía por igual en las redes sociales que en los médicos para informarse

La influencia de las redes sociales en la medicina estética refleja datos alarmantes: la población confía casi por igual en las redes sociales que en los médicos especialistas para informarse sobre tratamientos estéticos.

En concreto, el 30% de los ciudadanos recurre a las redes a la hora de someterse a un retoque o a una cirugía estética. Por su parte, sólo el 36% confía más en los médicos, esteticistas y farmacéuticos. Y el 25% se fía de las experiencias y consejos de amigos, familiares o personas conocidas.

De hecho, plataformas como TikTok e Instagram son las que tienen más influencia en los más jóvenes: casi la mitad de sus usuarios reconoce haber comprado productos recomendados por influencers, frente al 22% de la media general (del resto de edades).

Además, entre los retoques más demandados se encuentra el ácido hialurónico, según los datos que arroja el último informe de la piel realizado por Teoxane (laboratorio suizo de estética) e Ipsos (consultora de datos).

En la misma línea, se manifiestan los médicos. Estos confirman que en los últimos cinco años se han disparado los retoques estéticos, en parte por esa gran influencia de las redes. El aumento se produce sobre todo en los menores de 35 años: los principales usuarios de estas plataformas.

De esta manera, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) explica que ha cambiado mucho el perfil, es decir, ahora hay pacientes más jóvenes.

"Hay mucha demanda de modificación de rasgos, retoques en labios, pómulos y nariz. Ya no hacemos tantos tratamientos estéticos relacionados con el envejecimiento que era lo más habitual que solíamos tener", precisa Petra Vega, directora Médica de Clínica Vega, Barcelona y miembro de la SEME.

Por su parte, la sociedad denuncia con preocupación la repercusión que pueden tener estas plataformas en la salud de los pacientes.

"En las redes no se puede verificar la información, vierten todo tipo de datos. No ofrecen las consecuencias que tienen ciertos tratamientos. Además, hay productos que no son aptos para todo tipo de pieles", reflexiona Vega.

La especialista en medicina estética aboga por la importancia de contrastar siempre con fuentes fiables porque también ha habido un aumento escandaloso de intrusismo laboral.

"Y esto es una de las causas del aumento de las consultas. Muchos pacientes vienen con efectos adversos provocados por los tratamientos que realizan profesionales que no tienen titulación médica", cuenta.

Otra de las problemáticas que envuelve a la medicina estética es el uso que hacen ciertas clínicas de personajes públicos para promocionar tratamientos y cirugías.

Desde la SEME denuncian que muchos de ellos se saltan los códigos deontológicos y las listas técnicas de los productos. Por ejemplo, administrando más cantidad de ácido hialurónico en algunas zonas en las que no se debe.

"Por otro lado, hay que pensar que toda esta gente está pagada con un fin: promocionar ese tratamiento. No ofrecen mucha credibilidad", matiza Vega.

Cuenta que ha tenido varios pacientes que venían de este tipo de clínicas "totalmente destrozados". Les estaban dejando fatal a nivel estético, pero "como les pagaban por la publicidad seguían haciéndose los tratamientos".

Con todo, la especialista cuenta lo perjudicial que es para la salud decantarse por cirugías en este tipo de clínicas, debido a que puede provocar grandes efectos adversos.

Eso es muy importante a tener en cuenta "porque puedes reactivar una patología con un medicamento o con un producto pinchado, si no es el momento adecuado para hacerlo. Es que puedes alterar la salud de esa persona si no tienes en cuenta toda una serie de cosas en cada tratamiento que vas a realizar", termina Petra.