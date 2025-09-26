Castilla-La Mancha abrirá 48 nuevos centros de salud en los próximos tres años

Castilla-La Mancha tiene planes para expandir su red de centros de salud. El consejero de Sanidad de la región, Jesús Fernández, ha adelantado la apertura de 48 nuevos ambulatorios en los próximos tres años.

El titular de la cartera sanitaria ha confirmado estos planes durante su intervención en el seminario de periodistas organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) en Toledo.

"Estamos trabajando en abrir 48 centros de salud en los próximos años", ha detallado. El objetivo es tener operativos 11 a lo largo de 2026, otros 14 en 2027 y el resto en 2028.

Actualmente (con datos a cierre de 2024), Castilla-La Mancha cuenta con 1.306 centros, entre ambulatorios y consultorios locales.

De hecho, debido a su dispersión geográfica, la comunidad que preside Emiliano García-Page tiene 1.102 consultorios locales y sólo 204 centros de salud. Es decir, el 84,4% del total de centros son consultorios.

Distribución de los centros de salud de Castilla-La Mancha.

Si atendemos al total (1.306), Castilla-La Mancha perdió cuatro centros con respecto al cierre de 2023, cuando contaba con 1.310. Se trata, concretamente, de consultorios locales.

Lo cierto es que en los últimos 10 años, el número de centros de salud se ha mantenido estable, variando entre los 204 actuales y los 201 que había en 2015.

Sin embargo, los consultorios sí han tenido más variación. En 2015, la región contaba con 1.110, bajando hasta los 1.102 del pasado ejercicio.

Por provincias, es Guadalajara la que más centros acumula: 429. Le sigue Cuenca, con 275; Toledo, con 236; Albacete, con 210; y Ciudad Real con 156 ambulatorios.

Las primeras ubicaciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha anunciado donde se situarán tres de los 48 nuevos centros de salud incluidos en el plan de expansión.

Así, la región invertirá 15,6 millones de euros en la construcción de tres nuevos centros de salud en Añover de Tajo (Toledo), Yunquera de Henares y Horche (Guadalajara), tras publicar la licitación de los proyectos de redacción y dirección de obra.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha detallado que estas infraestructuras darán cobertura a más de 30.000 tarjetas sanitarias en zonas básicas que engloban 31 municipios y diez consultorios locales.

Desde 2015, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 1.500 millones de euros a infraestructuras sanitarias.