Bruselas sostiene que se librará del arancel del 100% de Trump a los fármacos: la tasa para los europeos será del 15%

Los fabricantes europeos de productos farmacéuticos se librarán del arancel del 100% que acaba de anunciar Donald Trump para todos los medicamentos con patente que lleguen a Estados Unidos, según ha asegurado este viernes la Comisión de Ursula von der Leyen.

Los fármacos europeos se beneficiarán de una tarifa reducida del 15% -la misma que se aplica al resto de productos comunitarios- en virtud del acuerdo arancelario que cerró la propia Von der Leyen con el presidente de Estados Unidos en su reunión de finales de julio en Escocia.

Sin embargo, en su anuncio de aranceles del 100% para los productos farmacéuticos, Trump no ha hablado de ninguna excepción para la Unión Europea.

"A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 % a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, salvo que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en EEUU", asegura el presidente norteamericano en un mensaje en su red Truth Social, en el que no da más detalles.

"Estados Unidos tiene la intención de garantizar de manera inmediata que la tasa arancelaria (....) aplicada a los bienes originarios de la Unión Europea sujetos a medidas de la Sección 232 sobre productos farmacéuticos, semiconductores y madera, no supere el 15%", ha dicho este viernes el portavoz de Comercio, Olof Gill.

"Este claro techo arancelario 'todo incluido' del 15% para las exportaciones de la UE representa una póliza de seguro que garantiza que no surjan aranceles más altos para los operadores económicos europeos", asegura el portavoz.

Este tope del 15% sitúa a la industria farmacéutica comunitaria en una situación ventajosa frente a sus rivales de otras partes del mundo porque "la UE es el único socio comercial que ha logrado este resultado con Estados Unidos", ha resaltado Gill.

Bruselas y Washington siguen trabajando en la puesta en práctica del acuerdo arancelario de julio. Esta misma semana, Estados Unidos ha formalizado la rebaja del 25% al 15% de los aranceles para los coches, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de agosto.

Por otro lado, la UE y EEUU "exploran más ámbitos para exenciones arancelarias y una cooperación más amplia".

Von der Leyen recibió críticas desde todos los frentes por su acuerdo arancelario con Trump, que ha sido interpretado como una capitulación total de la Unión Europea a las exigencias de Estados Unidos.

Si finalmente se confirma que los fármacos europeos se libran del arancel del 100% y no los del resto del mundo, la presidenta tendrá más argumentos para reivindicarse.

Su defensa hasta ahora ha sido que la única alternativa al pacto era el "caos" de una guerra comercial abierta con EEUU, en un momento en que Bruselas sigue necesitando el apoyo de Trump en la guerra de Ucrania y la defensa del continente.