Sanidad obligará al personal sanitario a atender a los pacientes en lenguas cooficiales en los centros públicos

La atención en lenguas cooficiales por parte del personal sanitario será obligatoria en los centros de la sanidad pública. Y lo hará por ley, si prosperan los planes del Ministerio de Sanidad. Esta es una de las medidas que contempla la nueva versión del Estatuto Marco en la que trabaja el departamento.

Si sale adelante el anteproyecto de ley tal y como está redactado, el personal sanitario de los hospitales y otros centros públicos tendrá que atender en lenguas cooficiales a los pacientes que así lo deseen.

Así lo recoge el texto, según ha podido confirmar este periódico. Los profesionales sanitarios estarán obligados a esta condición en aquellos territorios en los que haya alguna lengua oficial, además del castellano. Es decir: en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana.

Esta medida (adelantada por ABC) se ha incluido dentro de la última versión del borrador del Estatuto Marco, en la que las comunidades autónomas han intervenido e incluido sus propias modificaciones.

Sanidad remitió dicho texto a los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), también a los médicos.

Sin embargo, la nueva versión no ha agradado a ninguno de los representantes de los trabajadores sanitarios.

Ante esto, Sanidad tiene varios frentes abiertos. Su nueva versión no convence ni a los sindicatos sanitarios ni a los de los médicos. De hecho, ambos han tildado a esta de ser un "insulto" para los profesionales sanitarios.

Modificaciones

Como ya contó este periódico, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) acusa al grupo de trabajo de Mónica García de que las modificaciones de las comunidades autónomas "suprimen los derechos básicos del colectivo".

En la misma línea se manifiestan el resto de sindicatos sanitarios. Precisan que este nuevo borrador "supone un retroceso en cuestiones y avances importantes sobre los que ya se había llegado a un consenso dentro del Ámbito de Negociación", determina Laura Villaseñor, presidenta de Satse.

Pero es que Sanidad tiene más cuentas pendientes. La próxima semana se enfrenta a una huelga nacional de médicos que hay convocada para el viernes 3 de octubre.

Además, el próximo jueves 2 de octubre, Sanidad ha convocado un Foro de Diálogo Social en el que todos los agentes implicados (Ministerio, comunidades autónomas y sindicatos) compartirán los puntos y las modificaciones que se han incluido en el nuevo borrador.