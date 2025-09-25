La Fundación IDIS completa el desarrollo del sistema y los servicios del Espacio de Datos de la Sanidad Privada

La Fundación IDIS continúa avanzando en su proyecto Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP). Ya ha completado una serie de desarrollos clave como es la arquitectura del sistema o sus servicios.

En concreto, ha completado la plataforma para la ingesta de los catálogos de datos, en la que se incluye la arquitectura del sistema, sus servicios, componentes, flujos de conexión y medidas de seguridad.

La organización ha entregado la documentación relativa a estos avances al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Asimismo, se ha elaborado un plan estratégico de casos de uso en el que se ha colaborado con algunas de las principales compañías farmacéuticas, priorizando un primer caso de uso.

Igualmente, se ha definido el modelo de gobierno del Espacio de Datos, que establece los roles participantes, sus responsabilidades, los principios y los procesos necesarios para garantizar un uso transparente y eficaz de los datos.

"El proyecto se encuentra inmerso en una fase decisiva de implantación técnica, y puesta en marcha de arquitectura y de gobernanza con resultados alentadores y positivos", explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

En las próximas semanas, el trabajo se enfocará en identificar a los distintos stakeholders y los roles que cada uno asumirá dentro del modelo de gobernanza.

Asimismo, se velará por el cumplimiento de las actividades necesarias para su implementación, se dará inicio al despliegue operativo del modelo y se pondrá a disposición de los tenedores de datos toda la documentación técnica requerida.