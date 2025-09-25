La española Belén Garijo dejará Merck en mayo de 2026

Cambios en la industria farmacéutica. Y tienen sabor español. Merck acaba de anunciar que la albaceteña Belén Garijo deja la multinacional alemana. Su sucesor como presidente del Comité Ejecutivo y director de la compañía será Kai Beckmann.

Así lo ha decidido el Consejo de Administración de Merck. La sucesión ocurrirá en mayo de 2026. Garijo continuará al frente de la compañía hasta finalizar su mandato, "garantizando una transición fluida", según Merck.

La farmacéutica alemana aclara que, "tras el fin de su mandato, Belén Garijo seguirá participando activamente en el ecosistema de la salud para seguir satisfaciendo las necesidades de los pacientes, su área de especialización y pasión". Así, todo parece indicar que seguirá conectada al sector sanitario, pero no desde Merck.

