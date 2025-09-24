El consejero de Castilla-La Mancha critica el Estatuto Marco: "Ha nacido mal por no tener en cuenta a las CCAA"

El Ministerio de Sanidad se encuentra en un callejón casi sin salida. Su propuesta de Estatuto Marco no gusta a los sindicatos... y tampoco a las comunidades autónomas.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha criticado duramente el texto y las actuaciones del ministerio de Mónica García: "El Estatuto Marco ha nacido mal porque no se ha contado con las comunidades autónomas".

Fernández ha denunciado que el departamento de García haya negociado antes con los sindicatos que con las regiones. "A nadie se le escapa que el aterrizaje del Estatuto Marco se va a producir por las comunidades. Tenemos el 100% de las competencias sanitarias y ejecutarlo nos corresponde a nosotros".

En esta línea, ha añadido que "la ejecución tiene que ir de la mano de lo que se discuta en el Consejo Interterritorial. Y después llamaremos a los sindicatos. No antes. Por eso ha nacido mal".

Por ello, el consejero castellanomanchego ha lanzado un alegato "para comenzar de nuevo". "Hay consenso entre las comunidades. Hay que repercutir ese consenso en un nuevo Estatuto Marco".

Falta de financiación

Sin embargo, el que Sanidad no haya contado con las regiones para la elaboración de esta norma no es el único problema que ve Fernández.

Durante la jornada organizada por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha dejado claro que Castilla-La Mancha "no va a apoyar un Estatuto Marco sin una financiación adecuada. Pactar para que no haya equidad no tiene sentido".

Del mismo modo, ha recordado que la región no va a renunciar a nada de lo que ya hace en materia de recursos humanos. "Queremos incluso más capacidad de decisión", ha concluido.