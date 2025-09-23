Las bajas laborales de profesionales sanitarios caen a mínimos respecto a los años previos a la Covid

Las bajas laborales por accidentes caen a mínimos si se comparan los números con los niveles previos a la pandemia. Unas cifras que reflejan una perspectiva más optimista con respecto a los años del acecho de la Covid.

Tras la irrupción del coronavirus, los accidentes laborales aumentaron y por consiguiente muchos profesionales tuvieron que solicitar la baja no sólo por incidentes, sino también por el desgaste profesional (el conocido como bornout).

Esto ha provocado muchos problemas de salud mental y trastornos musculoesqueléticos debido a las excesivas jornadas y presión asistencial a la que estaban sometidos durante estos años. El paso de la pandemia ha deteriorado aún más el sistema sanitario y ha dejado a relucir las carencias de las pésimas condiciones de trabajo de estos profesionales.

Después de esto, el paradigma ha cambiado: las bajas laborales se han reducido más de un 50% en comparación con hace cuatro años (datos más recientes), según los datos que se extraen de la última estadística mensual (de enero a julio) del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre accidentes laborales.

En concreto, en lo que llevamos de año, ha habido 12.678 accidentes que han precisado de baja, siendo 8.648 (siendo tres mortales) en jornada de trabajo y 4.030 (dos mortíferos) desplazándose hacia el lugar de trabajo. La mayoría de ellos corresponden a trabajadores asalariados.

En cambio, en el mismo periodo en 2021 se registraron 14.682 (nueve mortales) accidentes de trabajo con baja y 4.406 (y cinco mortales) in itinere. Es decir, un total de 19.088 casos.

Por el momento, los sindicatos sanitarios no saben si a finales de año estaremos ante un fenómeno más esperanzador, en el que el número de accidentes laborales caerá a mínimos definitivamente respecto a los años anteriores a la pandemia.

Pero como reflejan los números: todo apunta a que sí. Aunque aún no se tienen datos cerrados porque no ha terminado el año, si comparamos las cifras con las de 2019 (17.959 accidentes con baja y cinco mortales) o 2020 (26.729 y 31 mortales), se puede observar que los números de 2025 (8.648 y tres mortales) están muy alejados a los de dichos años.

Por otro lado, si se analiza por accidentes de trabajo de camino al trabajo: vemos que ocurre lo mismo.

En 2020 se registraron 5.990, siendo cinco ellos mortales. Por su lado, en 2019, anotó 7.219 casos y también cinco que fueron mortales. De hecho, (en ambos años) la duración media de las bajas de accidentes fueron de más de 40 días, estando por encima de la media nacional.