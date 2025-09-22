Sanidad extenderá la historia clínica digital interoperable del Sistema Nacional de Salud al sector privado

La historia clínica digital interoperable del Sistema Nacional de Salud (SNS) también llegará a la sanidad privada. Mónica García ha anunciado un proyecto de ley para que esta medida también incluya a los hospitales privados, de manera que los profesionales de la salud tengan acceso a "toda la información que pueda ser relevante".

Se trata del proyecto de ley de Salud Digital, una iniciativa que la ministra de Sanidad ha afirmado, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que "garantizará que la información sanitaria de los pacientes esté disponible allá donde se necesite, sin importar el lugar de residencia, aunque sea en otro país".

La norma ya está en consulta pública. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha concretado que el proyecto tiene como objetivo adaptar el escenario español al Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS), que establece un marco jurídico común para la interoperabilidad y el uso ético y seguro de los datos de salud en el ámbito de la Unión Europea.

Sanidad recuerda que "en la actualidad, la historia clínica digital interoperable funciona en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero no incluye a los prestadores privados".

El departamento admite que "esto genera desigualdades, ya que los pacientes que se atienden en ambos sectores pueden no disponer de un acceso unificado a su información clínica".

"La nueva norma pretende corregir esta situación, integrando a los proveedores privados en el sistema, garantizando así que toda persona tenga acceso a su información sanitaria de manera homogénea y que los profesionales dispongan de datos completos y de calidad para la atención", concluye.

El proyecto de ley recogerá también la gobernanza del uso primario y secundario de los datos de salud y regulará el uso de tecnologías digitales en la asistencia sanitaria, sobre todo la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial

En este sentido, la ley incorporará "reglas específicas que definen los derechos y deberes de pacientes y profesionales en el uso de estas herramientas, y establece garantías adicionales cuando se trata de aplicaciones sensibles, como la identificación mediante datos biométricos o el uso de neurotecnologías que puedan influir en la percepción o el comportamiento".

Además, la norma recogerá las condiciones que tendrán que cumplir estas herramientas para que puedan contar con financiación pública.

Durante el desayuno informativo que ha protagonizado García este lunes, la ministra ha hecho un repaso de la actualidad sanitaria, incluida la negociación del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Ha afirmado que "se progresa" en el diálogo con los sindicatos y las autonomías, aunque hay elementos que requieren mayor negociación y repaso".

Con todo, ha vuelto a cerrar la puerta a que los médicos cuenten con un estatuto propio, dado que "cabe en un estatuto general". También ha insistido en que el Estatuto Marco no incluirá cambios retributivos.

Por otro lado, Mónica García ha insistido en su satisfacción con el proyecto de ley antitabaco y que espera que el empaquetado genérico se incluya en la norma durante el proceso parlamentario. Ha considerado las demandas de los hosteleros "un poco hiperventiladas".