Sanidad corrige a CESM sobre el nuevo borrador del Estatuto Marco: “Ningún derecho laboral será eliminado”

Sanidad mueve ficha. La cartera de Mónica García ha rectificado las últimas declaraciones vertidas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) sobre el nuevo borrador del nuevo Estatuto Marco.

Las organizaciones sindicales han remitido una nota de prensa en la que califican la última versión del Anteproyecto de Ley como "un insulto para el colectivo médico" debido a que afirman que el borrador "elimina derechos laborales que estaban incorporados en la anterior propuesta".

Cabe recordar que el borrador (al que hacen alusión los médicos) fue remitido hace unas semanas a las organizaciones sindicales, incluida la propia CESM.

En dicha solicitud se pedía expresamente la revisión del texto que incorporara las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas. En respuesta, el Ministerio de Sanidad facilitó un documento en el que se señalaban de forma diferenciada todos los cambios introducidos.

La confederación ha emitido un comunicado enumerando 18 puntos en los que, según CESM, hay una vulneración de derechos laborales. Entre sus principales críticas, se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de que la hora de guardia se retribuya al menos igual que la hora ordinaria.

Sin embargo, esta no es la única supresión. Los médicos alertan de que el nuevo texto elimina varias cláusulas que son necesarias "para garantizar los derechos básicos de los profesionales".

Tras esto, el Ministerio se ha manifestado contestando a cada uno de esos puntos. En referencia a la eliminación de las ratios adecuadas, Sanidad explica que esta mención se ha suprimido a petición de las comunidades autónomas.

"Establecer ratios homogéneas implica una planificación nacional que necesita estudios técnicos actualmente en tramitación parlamentaria como ley específica. No se trata de una eliminación de derechos, sino de una reubicación normativa a un instrumento más adecuado y específico", precisa el Ministerio en un comunicado.

En cuanto a los incentivos para puestos de difícil cobertura, explican que también es una materia reservada a la negociación en cada mesa sectorial autonómica. Además, la norma estatal no puede aprobar ni establecer complementos retributivos debido a que invadiría competencias de otros ministerios.

Por su parte, la capacidad para fijar "criterios comunes" se ha suprimido porque implicaría invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de personal. El texto respeta el marco constitucional y evita duplicidades o conflictos competenciales.

Otro de los puntos que tocan los médicos es: la eliminación del derecho efectivo de la profesión. Sin embargo, desde el Ministerio explican que este derecho "no ha sido suprimido, sino que se ha reubicado dentro del texto legal porque ya se recoge en otro apartado del mismo artículo. Sin embargo, su contenido permanece íntegro".

Pagas extraordinarias

También, el comunicado de CESM critica que la nueva versión elimina el derecho de los trabajadores a un Plan de Conciliación. Ante esto, Sanidad ha expuesto que no se suprimirá, sino que se tiene la intención de integrarse dentro del Plan de Igualdad, que incluye todas las medidas de conciliación. Esta integración responde a una lógica de simplificación normativa y coherencia con la legislación vigente.

Lo mismo ocurre con el derecho a negociar el régimen de vacaciones, la jornada diurna y los horarios en situaciones de riesgos para la salud pública. Según detalla el grupo de trabajo de Mónica García, en el nuevo borrador se establece que su negociación es competencia del ámbito autonómico, sin que ello "suponga una reducción de derechos".

En referencia a las pagas extraordinarias, las retribuciones y los incentivos por difícil cobertura: la cartera de Mónica García también se ha manifestado.

"La estructura retributiva, incluyendo qué complementos se abonan y cómo se denominan, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La norma estatal no puede imponer una estructura retributiva homogénea", ha expuesto, como ya ha repetido en numerosas ocasiones, el Ministerio.

Ofertas públicas de empleo

Como aclara Sanidad, el nuevo borrador mantendrá la obligación de convocar ofertas de empleo público cada dos años (como ya se contemplaba en la versión anterior). El único cambio es permitir que una misma convocatoria se puedan incluir plazas de varios años, evitando convocatorias anuales innecesarias y redundantes.

En cuanto a la movilidad forzosa y preaviso: el departamento asegura que el texto no elimina el preaviso, pero sustituye la fórmula legal rígida por una redacción que permita adaptaciones normativas, "remitiendo su concreción a los procedimientos establecidos por cada comunidad autónoma".

Huelga médica en Sevilla del pasado 13 de junio. E.P

De los niveles de carrera profesional también se habla. Como contempla el borrador que ha emitido el Ministerio, por el momento, no se eliminará ningún nivel. La carrera contempla cuatro niveles más uno inicial, lo que en conjunto mantiene los cinco niveles previstos hasta ahora.

Por otro lado, Sanidad ha tocado el conflictivo tema de las guardias médicas. "El establecimiento de retribuciones complementarias es competencia autonómica. Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias, por lo que se ha eliminado esa fórmula concreta", ha concretado.

Descanso semanal

Sanidad asegura que el nuevo borrador mantiene el derecho al descanso semanal conforme a la normativa vigente. Esta ley establece un mínimo de 24 horas de descanso continuado cada siete días, al que se suman las 12 horas correspondientes al descanso diario, alcanzando así un total de 36 horas consecutivas.

"Esta interpretación es coherente con lo dispuesto en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige garantizar ambos periodos de descanso de forma acumulada. Asimismo, ha sido respaldada por sentencias del Tribunal Supremo en el ámbito sanitario, especialmente en lo relativo a las condiciones tras la realización de guardias médicas prolongadas", ha precisado el departamento.

En relación con el personal a turnos, esta cláusula se elimina porque la normativa de prevención de riesgos laborales ya obliga a evaluar estos factores, sin necesidad de reiterarlos.

Y por último, compensación por exención de turnos. Desde CESM aseguran que la nueva versión del EM elimina la compensación retributiva para los profesionales que quedan exentos de la realización de turnos nocturnos por embarazo, lactancia o motivos de salud.

Por su parte, el Ministerio asegura que este no se elimina, sino que su aplicación debe negociarse en cada servicio de salud autonómico.