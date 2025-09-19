Sanitas conservará la presidencia del IDIS tras la marcha de Iñaki Peralta

La noticia saltó este jueves por la tarde. Sanitas anunciaba que Iñaki Peralta había tomado la decisión de dejar la compañía a finales de año. Y que ya cuenta con un sucesor para cuando esto ocurra: Carlos Jaureguizar.

Sin embargo, la marcha de Peralta va a provocar también importantes movimientos en uno de los actores más importantes del sector sanitario: Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Es decir, el IDIS.

Peralta, como CEO de Sanitas, fue designado presidente del IDIS a finales de junio. Sin embargo, su marcha (que se producirá a finales de diciembre) obligará a buscar a un sucesor en el cargo.

Con todo, fuentes de la cúpula de la organización precisan que Sanitas mantendrá la presidencia del IDIS tras la marcha de Peralta. Y hará hasta 2028, que es cuando termina la actual legislatura de la fundación.

De esta manera, será la propia Sanitas la que decida y designe al sucesor de Peralta. Un sucesor que todavía se ignora quién podrá ser. Hay quien apunta al propio Jaureguizar, dado que la presidencia del IDIS suele ser ocupada por el primer espada de la compañía que corresponda.

Sin embargo, esta decisión será cosa de Sanitas, que aún no ha desvelado sus cartas. Ni tendrá que hacerlo hasta el 31 de diciembre, que es cuando Peralta dejará de ser CEO de Sanitas y, por tanto, presidente del IDIS.

La marcha de Peralta de Sanitas ha dejado en shock a la sanidad española, dado que ha sido totalmente inesperada. Según la compañía, la decisión del directivo navarro está motivada por el interés de emprender otros proyectos profesionales.

Un ciclo cumplido

Fuentes del sector confirman esta información. Peralta estima que ya ha cumplido su ciclo en Sanitas y en su matriz, Bupa. Al fin y al cabo, lleva en la empresa 28 años. Con 52 recién cumplidos (el pasado 4 de septiembre, concretamente), considera que es buen momento para continuar su historia en otra compañía.

En Sanitas celebran el periodo de Peralta como CEO y consideran que se ha marcado un Guardiola. Es decir, que se ha marchado de la compañía con unas cifras de crecimiento destacadas.

"Peralta deja un negocio en expansión, no sólo en España, sino también en diez países de América Latina, entre ellos Brasil, México y Chile, y en Polonia y Turquía", indica Sanitas en un comunicado.

En dichos países, el negocio de la compañía ha evolucionado "desde el negocio asegurador de salud hasta la provisión de servicios médicos y hospitalarios, y dentales, con distintos grados de diversificación".

Expansión

Durante el mandato de Peralta (que empezó en 2021), la unidad de mercado de la que forma parte Sanitas (Europa y Latinoamérica), que también dirige, ha llegado a contar con 54.000 profesionales, ha duplicado el beneficio y ha superado la cifra de 20 millones de clientes.

Además, en este periodo, la red asistencial propia ha crecido en 100 nuevos centros, se ha abierto una nueva línea de actividad en el sector de la educación en ciencias de la salud y se ha lanzado una fundación de investigación médica.

Carlos Jaureguizar. Sanitas.

El sucesor de Peralta, Carlos Jaureguizar, es un hombre de la casa. Inició su carrera en Sanitas en 2006 como director de Estrategia y M&A. En 2012 se convirtió en director de Estrategia, M&A y eHealth de la unidad de mercado Europa y Latinoamérica (ELA) de Bupa. Y dos años después fue nombrado director financiero y de Estrategia de ELA, puesto que desempeñó hasta su traslado a Chile en 2018 como director general de la compañía allí.

En 2021 pasó a ocupar el puesto CEO de Bupa Global, India y UK. Desde entonces, ha expandido su red de provisión propia, con el reciente anuncio de adquisición del New Victoria Hospital de Londres, que se suma al Hospital Cromwell de la capital.

En 2024 amplió la participación de Bupa en NivaBupa, la aseguradora de salud india con 20 millones de clientes, y promovió con éxito su salida a Bolsa en India.