La llegada de médicos extranjeros crece cada año: España recibe 9.000 y la mayoría son de América Latina

La sanidad española intenta cubrir el déficit de sus plantillas con médicos extranjeros. Y aunque esto no es nada nuevo, los números cada año van en aumento. En concreto, nuestro país recibió más de 9.000 médicos en 2023 (datos más recientes) y la mayoría proceden de países de América Latina.

Entre los principales territorios de procedencia se encuentran: Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela y Bolivia.

Estos médicos, atraídos por la alta demanda de profesionales y la facilidad del idioma, buscan mejores condiciones laborales que no tienen en sus países de origen.

Estos son los datos que se extraen del último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los movimientos migratorios de profesionales sanitarios en la Unión Europea.

La llegada de médicos extranjeros cada año crece más. En el caso de España, desde 2012 hasta 2023 (datos más recientes): las entradas anuales de facultativos extranjeros se han acentuado con el paso del tiempo.

De hecho, destaca el 2019 como el año donde se aprecia un repunte especialmente notable.

Por otro lado, la emigración de médicos españoles hacia otros Estados miembro se ha mantenido bastante estable en los últimos diez años. Cabe matizar, que en el período de 2014 a 2015, hubo una bajada.

Entre 2014 y 2015 hubo una pequeña disminución de médicos españoles que emigraban al extranjero, principalmente porque la emigración descendió.

Esto se debió, en parte, a una leve mejora en el empleo nacional, a una moderación de la crisis económica y al aumento de oportunidades temporales en España.

Enfermeras

La tendencia en el caso de las enfermeras es diferente. En nuestro país hay una gran fuga masiva de estas profesionales que no se ve compensada con la llegada de nuevos sanitarios.

Sólo en 2019 España se convirtió en receptora neta de enfermeras formadas en el extranjero. Sí que es cierto que, según refleja la OMS, entre el período comprendido de 2012 a 2018, el número de enfermeras formadas en España que ejercían en el extranjero era superior al de las de fuera que se incorporaban al mercado español.

Pero, ¿qué ocurre ahora? Pues que la situación es alarmante. Nuestro país no tiene relevo, ni enfermeras extranjeras suficientes para cubrir las plantillas. La sobrecarga laboral, contratos precarios y temporales, las obligan a marcharse del país en busca de mejores condiciones. Actualmente, el territorio más demandado es Noruega.

Del mismo modo, hasta 2016 el Reino Unido era, con diferencia, el principal país de destino de las enfermeras formadas en España.

Pero, desde 2017 (el año siguiente al referéndum en el Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea) son relativamente pocas las que se desplazan allí.

Desde 2019, Noruega ha sido el principal país de destino "con un flujo que crece año tras año de forma constante", precisa la OMS en el informe.

Europa

España se encuentra en el podio de los países que más médicos exporta del extranjero. Reino Unido está en el primer puesto con 18.689 facultativos de fuera. Le sigue Alemania con 9.456 profesionales y nuestro país con 9.158. Detrás de ellos, están Suiza (2.402) e Irlanda (2.266).

Pero, como reflejan los datos, los movimientos migratorios no sólo afectan a España. En general, en la Unión Europea ha aumentado la afluencia de médicos formados en el extranjero un 159% en comparación con 2012.

El pico más alto se ha producido en los últimos años. En concreto, se pasó de un flujo de 40.141 profesionales en 2022 a 52.566 en 2023.

A pesar de ese aumento, en España los médicos extranjeros no suponen el porcentaje mayoritario de la plantilla. Ni tampoco en Alemania ni Reino Unido.

En cambio, en Chipre suponen el 94% de la plantilla. Le siguen Israel con un 59% de médicos extranjeros en su plantilla. Detrás de ellos, está Noruega (44%), Irlanda (43%) y Suiza (40%).

La creciente movilidad de médicos y enfermeras en la UE, como destaca la OMS, refleja la necesidad de desarrollar y aplicar políticas de retención de talento en los países de origen (mejores salarios, reconocimientos profesionales), así como mejorar la autosuficiencia en los países de destino.