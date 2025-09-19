Apple entra en el mercado de la monitorización de pacientes, que alcanzará los 11.500 millones en 2033

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado a Apple a implementar una función de detección de hipertensión en sus relojes inteligentes.

De esta manera, Apple entra en el mercado de la monitorización de pacientes, que alcanzará los 11.500 millones de euros (13.600 millones de dólares) en 2033, según las previsiones de GlobalData.

Esta nueva función del Apple Watch permitirá a los usuarios monitorizar el riesgo de hipertensión de forma remota.

"Supone un gran avance para la salud y destaca el creciente papel de los dispositivos de consumo en la transformación de la monitorización remota de pacientes", ha detallado la consultora en su análisis.

Esta función, disponible en los modelos Apple Watch Series 9, 10 y 11, y Ultra 2 y 3, utiliza el sensor cardíaco óptico del dispositivo para medir la respuesta vascular durante un período de 30 días.

Un Apple Watch emitiendo un aviso de hipertensión.

La monitorización a largo plazo proporciona información más precisa sobre el riesgo de desarrollar hipertensión, una enfermedad crónica que afecta a casi la mitad de los adultos estadounidenses. La intención de la compañía es implementar esta función en más de 150 países.

Sin embargo, por el momento no estará disponible en Europa. Esto se debe a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) no ha autorizado todavía esta función en los relojes inteligentes de Apple.

Avance

Alexandra Murdoch, analista médica sénior de GlobalData, ha explicado que "la capacidad de monitorizar continuamente la salud de los vasos sanguíneos desde la muñeca supone un gran avance para pacientes y profesionales sanitarios".

La decisión de la FDA "refleja un creciente reconocimiento de que los dispositivos conectados ya no son periféricos en la atención sanitaria, sino que son fundamentales".

Además, "esta validación allana el camino para una adopción más amplia de los wearables como herramientas fiables para la monitorización de pacientes", ha concluido Mudoch.

La analista ha destacado que la aprobación supone "una solución escalable ante el aumento de las tasas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos".

"Para los pacientes, la función proporciona información práctica sin necesidad de equipos especializados ni visitas frecuentes al médico. Para los profesionales sanitarios, proporciona un flujo continuo de datos que puede revelar señales de alerta tempranas antes de que surjan complicaciones", ha concluido.

La autorización llega en un momento de crecimiento del mercado de la monitorización de pacientes. Un sector que, según el pronóstico de GlobalData, alcanzará los 13.600 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual del 1,1%.