Vithas abrirá al público su nuevo hospital de Barcelona en la segunda quincena de octubre

Vithas ha presentado este jueves el nuevo Hospital Vithas Barcelona, el primero de la compañía en la provincia, ubicado en el municipio de Esplugues de Llobregat.

El nuevo centro, que abrirá sus puertas a los pacientes en la segunda quincena de octubre, tiene una superficie de más de 39.000 metros cuadrados y una completa cartera de servicios médico-quirúrgicos.

La presentación ha congregado a más de 200 invitados entre autoridades públicas catalanas, barcelonesas y comarcales, así como personalidades del tejido empresarial y del ecosistema sanitario catalanes, quienes han podido visitar distintos espacios clave del hospital.

Características

El Hospital Vithas Barcelona será el vigesimosegundo hospital de la compañía en funcionamiento en España y el quinto equipamiento del grupo en Cataluña.

El nuevo centro cuenta con 160 habitaciones individuales (7 de ellas, suites), 60 consultas de especialidades, servicio de urgencias 24h con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos y una cartera de servicios completa que incluye una destacada área materno-infantil y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos.

Mediante su oferta asistencial integral, tecnología diagnóstica de última generación, el equipo llegará a contar con más de 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios cuando el centro alcance su pleno rendimiento.

Además, ofrecerá a los pacientes una atención basada en el modelo de atención propio de Institutos Vithas en especialidades como la Oncología, la Oftalmología, la Cardiología y la Neurociencias.

Un modelo fundamentado en el trabajo en red entre los especialistas de todos los centros del grupo para, así, garantizar una atención integral de máxima calidad a los pacientes.

También con el propósito de ofrecer la máxima calidad asistencial, el Hospital Vithas Barcelona pone la tecnología a disposición del paciente con sistemas diagnósticos, quirúrgicos y terapéuticos de vanguardia, además de ser un hospital nativo digital gracias al proyecto Vithas One.