Sanidad y CCAA aprueban el reparto de 68 millones para salud bucodental y darán prioridad a los mayores de 65

Luz verde al reparto de fondos para salud bucodental. El Consejo Interterritorial del Sistema de Salud (CISNS) ha ratificado la transferencia a las comunidades autónomas de 68 millones de euros para ampliar los colectivos que se beneficiarán de los servicios públicos en materia bucodental. Una medida que ya aprobó el Consejo de Ministros en junio del año pasado.

Además, como ha anunciado la Ministra, por primera vez este reparto incorpora a la población mayor de 65 años. Se dará prioridad a este grupo de edad, por lo que gran parte de esta nueva partida para 2025 irá destinada a ellos.

Este reparto se enmarca dentro del Plan de Salud Bucodental del Gobierno. Desde su puesta en marcha, en el año 2022, las regiones han dispuesto de una inversión total de 180 millones de euros.

En 2023, con una inversión de 68 millones de euros, las autonomías han ejecutado el 84,5% del presupuesto, 57,5 millones de euros en gasto comprometido.

Esta transferencia, como ya adelantó el Ministerio, sirve para ampliar el número de personas que podrán acceder a estos servicios.

De esta manera, se dará cobertura a la población de 0 a 5 años y a los pacientes diagnosticados de algún tipo de cáncer cervicofacial.

"La salud bucodental no puede depender del bolsillo de las familias. Hoy sabemos que el código postal influye más que el código genético. En los barrios con menor renta se detectan más caries, más extracciones y además las personas acuden al dentista cuando es una situación grave", ha aclarado Mónica García, Ministra de Sanidad, tras la reunión del pleno extraordinario del CISNS.

Gaza

También, Mónica García ha condenado de nuevo los bombardeos de Israel contra el pueblo palestino. Tras la situación que está viviendo Gaza en los últimos meses, el Ministerio ha informado que el Gobierno hará una quinta misión para acoger a más menores gazatíes.

Desde el inicio del conflicto, 50 niños refugiados han llegado a España acompañados de algunos de sus familiares. "Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, País Vasco y Cataluña han sido las regiones que han participado en esta acogida", ha explicado la ministra.

Aunque aún no saben cuántos menores serán trasladados, García ha aprovechado el Consejo para pedir al resto de comunidades que participen en esta nueva misión.