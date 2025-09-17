El 50% de los trabajadores españoles sufre estrés pero sólo el 12% de las empresas ofrece atención psicológica

La salud mental en nuestro país es uno de los desafíos más importantes que tiene la sanidad española. Y es que los números son alarmantes. En el entorno laboral, donde los ciudadanos pasan gran parte de su tiempo, se pueden detectar graves problemas de salud mental.

En concreto, el 50% de los trabajadores sufre estrés por las exigencias laborales y la conciliación entre la vida personal y profesional, además de los despidos. Sin embargo, hay muy pocas empresas que ofrecen servicios de atención psicológica para disminuir los casos. De hecho, sólo el 12% de ellas cuentan con ellos.

En cambio, el 56% de los trabajadores están interesados en recibir estos servicios, ya que sus empresas no cuentan con ellos.

Estos son los datos que se extraen del último informe sobre la Radiografía de la Salud Mental en el Entorno Laboral presentados por Savia, la plataforma de salud digital para empresas de MAPFRE. Para este documento se ha contado con más de 1.000 empleados españoles de entre 18 y 65 años y profesionales de recursos humanos de empresas.

Sin embargo, también hay muchos que no acceden a estos servicios que ofrecen las empresas porque les preocupa su privacidad.

Sólo el 20% de quienes cuentan con atención psicológica en el trabajo los usan, siendo el 54% hombres y el 46% mujeres.

En concreto, el 59% considera que la confidencialidad es muy importante. Y el 67% piensa que es una barrera para recurrir a ellos. Por su parte, el 37% prefiere sesiones online o combinables según las necesidades.

Otro de los datos que revela este informe es que los problemas de salud mental en el entorno laboral afectan por igual a todas las edades.

El estudio refleja que la preocupación por la salud mental es transversal a todas las generaciones. La distribución de menciones se reparte de forma bastante equilibrada entre la Generación Z (25%), la Generación X (28%), los Baby Boomers (24%) y los Millennials (23%).

Reducción de bajas

Los trabajadores creen que ofrecer servicios de atención psicológica revierte positivamente en las empresas. De esta manera, ayuda a atraer nuevos perfiles a las plantillas entre la elevada competitividad que existe en el mercado. Cabe destacar que los jóvenes (Generación Z) dan mucha prioridad a un ambiente laboral en el que se sientan cómodos.

De hecho, más del 75% de los trabajadores, sin importar del tamaño de sus empresas, cree que ofrecer estos servicios ayuda a reducir las bajas laborales.

Según refleja el informe, los servicios psicológicos en el trabajo favorecerán el mayor rendimiento y la productividad, así como mejorar el clima laboral.