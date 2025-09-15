Julio Gay-Ger, nuevo presidente de Lilly en España

Cambios en Lilly. La farmacéutica ha nombrado a Julio Gay-Ger como nuevo presidente y general manager de la compañía del hub de Iberia (España, Portugal y Grecia).

Sustituye en el cargo a Christina Vega, que tras su baja por maternidad, asumirá el cargo de vicepresidenta sénior de Ventas en la Unidad de Salud Cardiometabólica, de Estados Unidos.

Gay-Ger ha sido, hasta ahora, director de Marketing en el Área de Salud Cardiometabólica de Lilly. En su nuevo rol formará parte del equipo directivo de Lilly Internacional reportando a Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Internacional.

Nacido en Argentina, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en Lilly, donde ha ocupado posiciones clave en Ventas, Marketing, Desarrollo Comercial y Ética y Cumplimiento.

Por su parte, Vega ha sido presidenta de Lilly España desde 2023. Anteriormente ha liderado equipos de alto rendimiento en Ventas, Marketing y Capacidades Comerciales en distintas unidades de negocio de la compañía y en diferentes países (EEUU, Japón y Canadá).