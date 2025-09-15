Julio Gay-Ger, nuevo presidente de Lilly en España

Observatorio de la sanidad

Sucede en el cargo a Christina Vega.

M. Rivera
Publicada
Actualizada

Cambios en Lilly. La farmacéutica ha nombrado a Julio Gay-Ger como nuevo presidente y general manager de la compañía del hub de Iberia (España, Portugal y Grecia).

Sustituye en el cargo a Christina Vega, que tras su baja por maternidad, asumirá el cargo de vicepresidenta sénior de Ventas en la Unidad de Salud Cardiometabólica, de Estados Unidos.

Gay-Ger ha sido, hasta ahora, director de Marketing en el Área de Salud Cardiometabólica de Lilly. En su nuevo rol formará parte del equipo directivo de Lilly Internacional reportando a Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Internacional.

Planta de producción de Lilly en Alcobendas (Madrid).

Nacido en Argentina, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en Lilly, donde ha ocupado posiciones clave en Ventas, Marketing, Desarrollo Comercial y Ética y Cumplimiento.

Por su parte, Vega ha sido presidenta de Lilly España desde 2023. Anteriormente ha liderado equipos de alto rendimiento en Ventas, Marketing y Capacidades Comerciales en distintas unidades de negocio de la compañía y en diferentes países (EEUU, Japón y Canadá).