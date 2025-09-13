Radiografía de la reproducción asistida, un sector que crece por encima del 5% anual en plena crisis de natalidad en España

España sufre una genuina crisis de natalidad. El descenso de nacimientos es patente (hay un 38% menos que en 2008, según Funcas) entre una población que cada vez tiene hijos más tarde: si en el 2000 la edad media para tener un hijo estaba en los 30 años, hoy se superan los 33.

Un contexto que, sin duda, favorece al negocio de la reproducción asistida. Un sector que en los últimos años no deja de crecer, con la salvedad de un 2020 marcado por la pandemia y la interrupción de la vida pública.

Así lo indica un informe de Informa (filial de Cesce), que señala que "tras la superación de la pandemia de la Covid-19, la demanda de servicios de reproducción asistida ha experimentado un fuerte impulso".

Concretamente, "los centros privados especializados en la realización de tratamientos de reproducción asistida generaron un volumen de negocio agregado de alrededor de 645 millones de euros en 2024", un 5,2% más que en el año anterior.

Si a estos centros se suma la actividad gestada por hospitales públicos y clínicas privadas en el campo de la reproducción, "se estima que el valor total de los tratamientos de reproducción asistida realizados en España se cifró en 2024 en 900 millones de euros".

El 71,7% de esta actividad corresponde a centros especializados de titularidad privada, el 15,5% a clínicas privadas y sólo el 12,8% a hospitales públicos.

Informa apunta que "el retraso en la edad de maternidad, el avance de opciones como la maternidad en solitario y en parejas del mismo sexo, la limitada cobertura asistencial pública, la flexibilidad de la legislación nacional y el prestigio de los centros españoles siguen dotando al sector de reproducción asistida de un notable potencial de desarrollo".

Con este escenario, "a corto y medio plazo, se espera que el volumen de negocio generado por los centros especializados en reproducción asistida mantenga una tendencia de moderado crecimiento, en un contexto de estabilización de la demanda".

Los líderes de la reproducción asistida, según su facturación, son (por este orden) IVI, Generalife, Eugin, Instituto Bernabeu y Dexeus Mujer. De hecho, estas compañías detentan más de la mitad de las ventas de todo el sector.

Con todo, no les faltan competencia y posibles inversores. "Cabe destacar la creciente penetración de fondos de inversión y grupos especializados extranjeros en el mercado español", recoge el análisis.

En España operan más de 290 centros especializados en la prestación de servicios de reproducción asistida. El 65% de ellos se ubican en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.