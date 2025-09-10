Novo Nordisk despedirá a 9.000 empleados con el objetivo de ahorrar más de 1.070 millones de euros al año

Novo Nordisk ha anunciado este miércoles que despedirá a 9.000 empleados con el objetivo de ahorrar 8.000 millones de coronas danesas (más de 1.070 millones de euros) al año.

Este recorte de la plantilla responde a un plan de transformación de la compañía "para simplificar su organización, agilizar la toma de decisiones y reasignar recursos hacia las oportunidades de crecimiento de la compañía en el área de la diabetes y la obesidad".

Así lo ha explicado la danesa en un comunicado. La farmacéutica ha detallado que de los 9.000 despidos -que suponen el 11,5% de la plantilla total-, 5.000 afectarán a los trabajadores de Dinamarca.

La implementación de este plan de reestructuración comenzará "de inmediato" y la empresa comunicará los despidos en los próximos meses, a la espera de las negociaciones.

"Necesitamos un cambio de mentalidad y enfoque para ser más rápidos y ágiles. Nuestro plan de transformación está diseñado para lograrlo. Al realinear nuestros recursos, podremos priorizar las inversiones para impulsar el crecimiento sostenible", ha dicho el recién estrenado presidente y CEO, Mike Doustdar.

Ahorro y recorte de previsiones

Novo Nordisk prevé que los despidos generen un ahorro anual total de aproximadamente 8.000 millones de coronas danesas para finales de 2026.

"Este ahorro se destinará a oportunidades de crecimiento en el área de diabetes y obesidad, incluyendo iniciativas de ejecución comercial y programas de I+D", ha explicado Mike Doustdar.

Sin embargo, la transformación integral de la compañía conlleva unos costes de reestructuración netos extraordinarios de 8.000 millones de coronas danesas (1.071 millones de euros), incluyendo cargos por deterioro.

Se incurrirán en costes de reestructuración de aproximadamente 9.000 millones de coronas danesas en el tercer trimestre de 2025 (1.205 millones de euros), compensados por un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de coronas danesas (134 millones de euros) en el cuarto trimestre.

En consecuencia, Novo Nordisk prevé un impacto negativo de aproximadamente 6 puntos porcentuales en el crecimiento de las ganancias 2025, en comparación con las perspectivas publicadas el 6 de agosto.