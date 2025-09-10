Las fusiones de la industria farmacéutica movieron más de 20.000 millones de euros en el segundo trimestre

El segundo trimestre de 2025 terminó moviendo cerca de 24.000 millones de dólares (algo más de 20.000 millones de euros) en fusiones y adquisiciones de la industria farmacéutica.

En total, se llevaron a cabo 32 operaciones, de acuerdo con los datos recopilados por Evaluate Pharma. Son dos más que en el primer trimestre de este ejercicio.

El informe de la consultora destaca que las incertidumbres económicas y políticas en Estados Unidos han lastrado la negociación de acuerdos durante este primer semestre.

Sin embargo, los analistas inciden en que la negociación de nuevas operaciones está activa, especialmente en aquellas empresas biotecnológicas que buscan alternativas de financiación para solventar sus problemas de liquidez.

De hecho, los datos de Evaluate reflejan algunos repuntes. Se registraron seis operaciones con un valor inicial de 1.000 millones de dólares o más en el segundo trimestre, en comparación con solo dos durante el primer trimestre.

Evolución de las fusiones y adquisiciones en la industria farmacéutica.

"El rendimiento del segundo trimestre continúa con una recuperación desde los mínimos de finales de 2024 y extiende una tendencia plurianual de empresas biofarmacéuticas que realizan adquisiciones complementarias para reforzar sus carteras de productos", señala el informe.

Sin embargo, el valor general de las operaciones de fusiones y adquisiciones ha disminuido.

El valor potencial total de las operaciones del segundo trimestre es de solo 23.960 millones de dólares, frente a los 33.550 millones de dólares del primer trimestre.

Si lo comparamos con el segundo trimestre de 2024, las cifras conseguidas entre abril y junio de 2025 sí están por encima en cuanto al valor.

En el segundo trimestre del año anterior, se movieron poco más de 20.000 millones de dólares, alcanzando en este ejercicio los casi 24.000 millones ya mencionados.

A pesar de ello, las 32 operaciones del trimestre anterior representan una disminución interanual del 15,7% en volumen.

Las operaciones más importantes

Sanofi es la compañía que ha liderado la mayor operación de compra en el segundo trimestre. La francesa llegó en junio a un acuerdo para la adquisición por 9.100 millones de dólares (8.018 millones de euros) de la biofarmacéutica estadounidense Blueprint Medicines Corporation.

Le sigue Merck. El grupo alemán anunció en abril la adquisición de la empresa biotecnológica estadounidense SpringWorks Therapeutics por un valor de 3.900 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su negocio de medicamentos contra el cáncer.

Casi a punto de cerrarse el segundo trimestre, AbbVie salió de compras. El 30 de junio llegó a un acuerdo para adquirir la compañía biotecnológica en fase clínica Capstan Therapeutics por hasta 2.100 millones de dólares.

Novartis vuelve a estar en el top 5 de las grandes operaciones en el segundo trimestre. El pasado 30 de abril, el laboratorio compró Regulus Therapeutics por 1.700 millones de dólares.

Con esta adquisición, Novartis persigue principalmente continuar el desarrollo clínico de un medicamento de Regulus en fase de investigación para tratar a pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante.

Cierra Lilly. La estadounidense anunció a mediados de junio la adquisición de Verve Therapeutics por hasta 1.300 millones de dólares. La compañía está especializada en el desarrollo de medicamentos genéticos para enfermedades cardiovasculares.