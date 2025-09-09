El Gobierno aprueba casi 30 millones para comprar nuevos equipos de neonatología en la sanidad pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer acuerdo marco del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria 2025 (Plan AMAT-I 2025), impulsado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y promovido por el Ministerio de Sanidad, que se centra en la adquisición de equipos de neonatología.

Esta licitación, con un presupuesto estimado de 29,7 millones de euros, se centra en la adquisición de este tipo de equipos para las administraciones adheridas, incluyendo 11 comunidades autónomas, el Ministerio de Defensa y los centros de Ingesa en Ceuta y Melilla.

El acuerdo marco contempla una vigencia inicial de tres años, durante los cuales se prevé la adquisición de aproximadamente 650 equipos distribuidos en nueve lotes, que incluyen cunas térmicas, incubadoras y distintos tipos de ventiladores neonatales.

Su objetivo es actualizar y ampliar el parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud (SNS), con criterios de sostenibilidad medioambiental y eficiencia económica.

El Plan AMAT-I 2025 da continuidad a las estrategias iniciadas con el Plan Inveat (2021) y el Plan AMAT-I 2024, que permitieron renovar más de 2.500 equipos de diagnóstico por imagen con un ahorro estimado de 40 millones de euros.

"Estas iniciativas se enmarcan en un modelo de adquisición centralizada que permite mejorar la eficiencia del gasto público, garantizar el acceso equitativo a tecnología de última generación y establecer estándares de calidad homogéneos en todo el SNS", señala el Ministerio.

El precedente inmediato, el Plan AMAT-I 2024, constó de seis acuerdos marco centrados en diagnóstico por imagen (salas de radiología, arcos quirúrgicos, ecógrafos, mamógrafos, equipos portátiles y salas digitales telecomandadas). "El éxito de esta experiencia ha reforzado el compromiso institucional con esta modalidad de planificación tecnológica", añade Sanidad.