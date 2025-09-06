Leqembi (Biogen y Eisai) y Kisunla (Lilly) dominarán el mercado del alzhéimer en 2033

Las nuevas terapias modificadoras de la enfermedad de Alzheimer, Leqembi (Biogen y Eisai) y Kisunla (Lilly), serán los medicamentos que dominen este mercado en 2033.

En concreto, el medicamento desarrollado en conjunto por Biogen y Eisai alcanzará unas ventas de 2.900 millones de dólares en 2033, mientras que el fármaco de Lilly se quedará en los 2.300 millones de dólares.

Estas son las previsiones que maneja la consultora GlobalData. En su análisis, señala que ambos medicamentos "se convertirán en los fármacos más vendidos en el mercado de la enfermedad de Alzheimer".

Ambas terapias están autorizadas para su uso en Estados Unidos. En el caso de Leqembi, recibió una aprobación acelerada en enero de 2023. No fue hasta julio de ese mismo año cuando la terapia consiguió la autorización plena.

El fármaco de Lilly tuvo que esperar un año más. La FDA otorgó la aprobación de uso a Kisunla en julio de 2024.

La sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Amsterdam Reuters

En el caso de la Unión Europea, la Comisión autorizó la comercialización de Leqembi el 15 de abril de 2025, convirtiéndolo en el primer tratamiento en la UE que ralentiza el deterioro cognitivo durante las fases iniciales del Alzheimer.

Por su parte, Lilly está a la espera de la decisión de la Comisión Europea, pero ya cuenta con la opinión positiva para su autorización de la Agencia Europea del Medicamento.

Más terapias

A estas terapias se sumarán, probablemente, otras que todavía están en fase de desarrollo. "Existen varios productos orales en etapas avanzadas de ensayos clínicos, con diversos mecanismos de acción".

De aprobarse, "deberían ser más fáciles de integrar en la práctica clínica", detalla GlobalData en su análisis.

"No solo es conveniente la dosificación oral, sino que estos fármacos orales también podrían ser más seguros que los anticuerpos monoclonales y podrían tener precios más bajos, lo que permitiría un acceso más amplio a los pacientes", continúa la consultora.

Y es que, si bien la aprobación de Leqembi y Kisunla ha representado un avance significativo, su administración intravenosa frecuente y la necesidad de pruebas "son factores limitantes para su integración en la práctica clínica", añade GlobalData.

Esto los convierte en tratamientos "significativamente más caros" que las terapias actuales para tratar el alzhéimer. "Esto supone un reto adicional de acceso debido a las restricciones de financiación".

Por ejemplo, en Japón se aprobó recientemente una reducción del 15% en el precio de Leqembi, mientras que en Reino Unido, ni Leqembi ni Kisunla están disponibles.

Un mercado en crecimiento

La empresa de análisis pronostica que el mercado de la enfermedad de Alzheimer crecerá a una tasa anual compuesta del 21,8% hasta 2033 en los ocho países principales (EEUU, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Japón y China)

Así, pasará de 2.400 millones de dólares en 2023 a 17.000 millones en 2033, impulsado principalmente por la entrada de costosas terapias y una población mundial que envejece y que conduce a un aumento de casos prevalentes.