Los laboratorios piden reforzar la confidencialidad de los precios de los fármacos para eludir las amenazas de Trump

Uno de los objetivos del Ministerio de Sanidad desde que lo dirige Mónica García es aplicar medidas para hacer más transparentes los precios de los medicamentos en España. Sin embargo, la industria farmacéutica se opone a ello, debido a las dificultades que esto genera a la hora de negociar precios con los sistemas sanitarios de otros países (muchas veces más altos).

Sin embargo, las reclamaciones de Donald Trump de rebajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos y ponerlos incluso por debajo de los costes de los países de la UE ha dado a la industria farmacéutica nuevos argumentos.

De hecho, tanto en público como en privado, los laboratorios han pedido a las Administraciones Públicas que se refuerce la confidencialidad de los precios de los medicamentos en España, tanto los de ámbito hospitalario como los de oficina de farmacia (que son los más expuestos, porque son públicos).

Las compañías buscan fórmulas que bloqueen que Trump pueda aplicar a los medicamentos sus políticas de most favoured nation. Bajo esta premisa, la idea de la Casa Blanca es obligar a bajar los precios de los medicamentos al mismo nivel (incluso por debajo) de otras naciones, como las europeas.

Pero si no es posible conocer dichos precios, se complica la puesta en marcha de estas políticas. "La confidencialidad de los precios es fundamental", ha indicado Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD en España, durante su intervención en el Encuentro Anual de la Industria Farmacéutica en España, que organiza Farmaindustria y se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

"Hay que trabajar con Sanidad y las comunidades autónomas para ello", añadía la directiva, haciendo especial énfasis en el caso de los medicamentos que se dispensan en farmacias.

Según ha podido saber este periódico, los laboratorios también han trasladado esta petición por canales privados al propio Ministerio de Sanidad, que, en estos momentos, cavila su respuesta.

Javier Urzay (Farmaindustria), Ana Argelich (MSD), Sandra Orta (BMS), Sergi Aulinas (Gebro) y Rodrigo Bonilla (Esteve). FARMAINDUSTRIA

No es lo único que la industria farmacéutica y el Gobierno negocian en estos momentos. El sector del medicamento se ha mostrado sumamente crítico con la directiva europea de aguas residuales.

Establece que los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos pagarán al menos el 80% de los costes adicionales del tratamiento cuaternario de las aguas residuales para eliminar microcontaminantes.

Para Rodrigo Bonilla, director general de Esteve, la directiva "viola el principio de proporcionalidad", puesto que, según otros estudios, la industria farmacéutica sólo tendrían que abonar un 16%.

Con todo, se ha mostrado esperanzado puesto que, según ha revelado, las compañías están negociando la traslación de esta directiva a España. "Creemos que será algo más equitativo".