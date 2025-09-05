Los ataques de Trump arruinan un acuerdo de Almirall para lanzar en la UE un fármaco desarrollado en EEUU

Las aranceles de Donald Trump y sus políticas para rebajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos ya están pasando factura a la industria farmacéutica del Viejo Continente. Concretamente a uno de los principales laboratorios en España, Almirall.

Las amenazas lanzadas por Trump en los últimos meses han frenado un acuerdo que la compañía catalana llevaba negociando desde hace meses para licenciar y lanzar en los mercados de la UE un medicamento desarrollado por una compañía estadounidense.

"Almirall ha estado negociando desde hace meses un acuerdo para traer esta tecnología a Europa", indicaba este jueves Carlos Gallardo, presidente de la compañía. "Pero se han frenado las negociaciones y no se lanzará".

Los argumentos que le dio la compañía de Estados Unidos que frenó el trato fueron sencillos: "No podemos arriesgarnos a que la Administración estadounidense nos baje los precios", citaba Gallardo, que no reveló de qué compañía se trata.

Esto es consecuencia de la política de precios que amenaza Trump con implantar: la de moste favoured nation. Bajo esta premisa, la idea de la Casa Blanca (no puesta en marcha aún) es obligar a bajar los precios de los medicamentos al mismo nivel de otras naciones, como las europeas.

De ahí que varios laboratorios ya se estén planteando lanzar en exclusiva sus productos en el mercado estadounidense, que ya supone entre el 55% y el 60% de las ventas mundiales. En cambio, Europa (cuyos sistemas de salud suelen negociar precios más bajos con las multinacionales farmacéuticas) sólo maneja el 22% de la facturación.

Esta situación va a suponer "una presión enorme sobre el sistema de precios europeo", De ahí que Gallardo, también vicepresidente de la patronal europea de los medicamentos, alerte de que los ataques de Trump "ya tienen impactos hoy".

Gallardo abordaba estas cuestiones en el Encuentro Anual de la Industria Farmacéutica en España, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

"Estamos sufriendo una pérdida de competitividad", añadía. "Si no reaccionamos, todo se va a acelerar".

Puso como ejemplo los compromisos que la Casa Blanca ha arrancado a numerosas compañías para construir plantas de producción en Estados Unidos y que suman más de 250.000 millones de euros. "Plantas que no son necesarias o que, parcialmente, se hubieran hecho en Europa".

"Tenemos que hacer acciones urgentes para frenar el declive de uno de los pilares de la economía europea. Necesitamos un mercado que compense la innovación".

Juan Yermo, director general de Farmaindustria. FARMAINDUSTRIA

En este sentido, las compañías tienen ya su lista de peticiones para revertir la situación. Juan Yermo, director general de Farmaindustria, explicó que la patronal envió una misiva a cinco ministerios y a la Presidencia de Gobierno para abordar la situación.

Así, entre las reclamaciones del sector, se piden mejoras regulatorias. "Necesitamos urgentemente repasar la Estrategia de la Industria Farmacéutica en España para contrarrestar las presiones internacionales y así proteger nuestro tejido industrial y promover nuestra autonomía estratégica en medicamentos innovadores”.

Esta es la base para "construir un marco que nos ayude a retener esos 3.000 millones que la industria farmacéutica invierte cada año en España".

También se reclama un "marco más predecible en cuanto a fijación de precios", rebajar los plazos para aprobar nuevos medicamentos y contar con una evaluación única para los fármacos en todo el territorio nacional (ahora mismo, las del Estado y las de las autonomías, y sus hospitales, se suelen superponer).

Además, reclaman que las contribuciones de la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud (que suponen un porcentaje de sus ventas) se revisen. Y tener en cuenta el plan de incentivos Profarma para ello.