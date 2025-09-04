Sanidad ignora las peticiones de los sindicatos y prepara un Foro Marco con las CCAA para finales de septiembre

Sanidad mantiene el pulso con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación del nuevo Estatuto Marco. Después de que las organizaciones no se hayan presentado a la reunión de este jueves con el Ministerio: la cartera de Mónica García ha dado un paso más.

Así ha informado al ámbito en una carta a la que ha tenido acceso este periódico. Sanidad celebrará un Foro Marco con todos los agentes implicados a finales de septiembre. En este encuentro estarán presentes las comunidades autónomas, los sindicatos y el propio Ministerio.

Las CCAA, como responsables de la gestión directa del personal estatutario, han solicitado participar en esta fase del proceso, y el Foro Marco permite atender esa petición de forma adecuada. Su próxima convocatoria está prevista para la segunda quincena de septiembre, se detalla en el documento.

De esta manera, Sanidad ha especificado que si en el desarrollo de este foro quedaran asuntos pendientes, el departamento estaría dispuesto a convocar nuevas reuniones con las organizaciones sindicales.

Cabe recordar que, tras las negociaciones técnicas e institucionales, y antes de su eventual remisión al Consejo de Ministros, el texto deberá ser sometido al trámite de audiencia pública, en el que cualquier persona, entidad o colectivo podrá presentar alegaciones.

Desde el Ministerio reiteran su voluntad de alcanzar un Estatuto Marco sólido, consensuado y que contribuya a reforzar los derechos de los profesionales y el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Además, como ha transmitido a los sindicatos sanitarios, el grupo de trabajo de Mónica García lamenta la decisión de no asistir a la reunión de este jueves. Insiste en la necesidad de dar un paso más en la negociación. Todo en un momento clave del proceso de revisión del nuevo Estatuto Marco, tras más de 30 sesiones de trabajo celebradas en los últimos dos años.

Nuevo borrador

Por su parte, los sindicatos reclaman a Sanidad que antes de esa celebración se reúna con ellos el 16 de septiembre. Como ya adelantó este medio, solicitan un nuevo borrador del Estatuto Marco y un correspondiente tiempo para poder analizarlo.

"Las organizaciones sindicales subrayan que, en las actuales circunstancias, participar en la reunión del día 4 hubiese sido hacer 'un flaco favor' a cerca de un millón de profesionales del SNS a los que representan, porque aún quedan pendientes de negociar, como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial", explican en un comunicado.

En el documento, la mesa de negociación demanda, al menos, un acuerdo previo de las retribuciones.

En el caso de la nueva clasificación profesional, los sindicatos entienden llegar a un acuerdo previo sobre la cuantía de las retribuciones básicas que se derivaría de la aplicación de una nueva clasificación profesional para el personal estatutario, pero, en ningún caso, han solicitado que las mismas aparezcan reflejadas en el propio texto de la nueva ley del Estatuto Marco.

"Han exigido pactar dichas cuantías antes de pronunciarse definitivamente sobre el nuevo texto", continúan en el comunicado.