Uno de cada diez españoles con problemas bucodentales no acude al dentista por razones económicas y de espera

Uno de cada diez españoles con problemas bucodentales no asiste al dentista por razones económicas o de espera. Concretamente, el 9,3%, según los últimos datos publicados por Eurostat.

Esta cifra se sitúa por encima de la media europea, que es del 6,3% de la población. De hecho, España es el sexto país con más habitantes que tienen problemas bucodentales y que no pueden asistir a una clínica de odontología por las razones mencionadas.

Se sitúa por detrás de Grecia (27,1%), Letonia (16,5%), Rumanía (16,2%), Portugal (15,4%) y Finlandia (14,8%).

Necesidades bucodentales no cubiertas en la UE.

En cambio, las tasas más bajas se observan en Malta (0,4%), Alemania (0,9%) y Croacia (1,1%), de acuerdo con el análisis de Eurostat.

Por otro lado, los datos muestran que, en 2024, la proporción de personas en riesgo de pobreza que declararon tener necesidades de atención dental insatisfechas fue sustancialmente mayor (13,7%) que la de quienes no estaban en riesgo de pobreza (5,1%). En este caso, se registra un patrón similar en todos los países de la UE.

Reducción de visitas

Un informe elaborado por la Fundación IDIS alertaba de que el 68% de los españoles ha reducido sus visitas al dentista debido a motivos económicos.

De estos, el 25% afirma que la crisis económica ha influido mucho en su menor uso del dentista. Estos datos reflejan el alto gasto de bolsillo que supone la atención odontológica en España, donde la cobertura pública sigue siendo muy limitada en comparación con otros países europeos.

En nuestro país, el gasto público en atención odontológica en España es de 74 millones de euros. Esto supone sólo el 2% del gasto sanitario total.

Mientras tanto, el privado se eleva hasta los 3.674 millones de euros y aumenta hasta los 8.000 millones de euros si se tiene en cuenta prótesis, ortodoncias, implantes y cirugía maxilofacial.

Otro dato que incluye el análisis del IDIS es el gasto medio por hogar. Las familias españolas gastan 219 euros al año en el dentista.

Sin embargo, esta cifra varía dependiendo de la comunidad autónoma. Madrid encabeza el ranking y la Comunidad Valenciana está en el extremo opuesto.

Los madrileños gastan de su bolsillo 319 euros en el dentista, mientras que los valencianos destinan 148 euros.

Diferencias en la cobertura pública podrían influir en la desigualdad del gasto entre autonomías. Según detalla el informe del IDIS, en algunas regiones existen programas de atención dental infantil o ayudas para colectivos vulnerables, mientras que en otras son limitados.

La organización advierte que la atención bucodental en España por el Sistema Nacional de Salud es limitada y se centra en colectivos específicos.

Tampoco existe estructura ni planificación coordinada en el sistema público y la mayoría de los ciudadanos recurren a la sanidad privada para recibir una atención completa.