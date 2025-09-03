El gigante del diagnóstico Unilabs anuncia un ERE en España que afectará a unos 300 trabajadores

En los primeros años de pandemia de coronavirus, Laboratorios Unilabs fue una de las empresas del sector sanitario que más dispararon sus ventas.

Normal, teniendo en cuenta su razón de ser: el diagnóstico sanitario. Miles de españoles hicieron cola ante la puerta de sus centros para hacerse los (en aquel momento) habituales test de Covid-19.

Sin embargo, la situación ha cambiado. El gigante de origen suizo se prepara ahora para hacer importantes recortes de plantilla en España.

Fuentes de la compañía indican que este lunes la dirección de Unilabs comunicó al comité de empresa la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España.

El despido colectivo se va a centrar en los negocios de análisis clínico y anatomía patológica. La idea de la dirección de Unilabs en España es que esta comunicación sea un "inicio formal de un proceso de diálogo y negociación que se extenderá en las próximas semanas conforme a la normativa vigente".

Según ha podido saber este periódico, entre los trabajadores se calcula que habrá unos 300 empleados afectados.

Según los datos que proporciona Unilabs en su página web, cuenta con unos 731 empleados en plantilla en España. Por tanto, el ERE afectará a aproximadamente un 41% del personal.

Con todo, Unilabs no ha concretado a este periódico cuáles son las causas concretas de este ERE.

Personas haciendo cola para acceder a una prueba de Covid-19 en un centro de Unilabs. Jesús Hellin / Europa Press

Lo cierto es que la compañía suiza afronta un momento delicado, al menos en algunas filiales como la española.

En sus últimos resultados, los correspondientes a 2024, admite que las ventas de la compañía en España, Francia y Emiratos Árabes Unidos han sufrido "deterioros" por valor de 385 millones de euros.

¿Las causas? "La elevada erosión de precios en el mercado sanitario europeo, el contexto macroeconómico general, la reducción de la Covid-19 a un nivel mínimo y la capacidad limitada para repercutir los costes inflacionarios" en su sector.

La decisión de aplicar un ERE se ejecuta después de los importantes cambios que ha habido en los últimos meses en la cúpula de la compañía en España.

Rainiero Holgado, que era el director general de Unilabs en nuestro país desde 2021, dejó el puesto en julio, según indican fuentes conocedoras.

Su sustituta ha sido Beatriz López, que ocupaba el cargo de directora de Desarrollo de Negocio. Unos cambios que no están recogidos en la información pública de la filial española de Unilabs.