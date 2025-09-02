Las patentes de Ozempic y Wegovy caducan en 2026 en China y las empresas del país se preparan para lanzar genéricos

La semaglutida, comercializada como Ozempic para la diabetes y Wegovy para la obesidad (ambos medicamentos de Novo Nordisk), está al borde de perder la patente en China.

En concreto, será en marzo de 2026 cuando expiren las principales licencias de este medicamento en el país mencionado. Y las compañías farmacéuticas chinas ya se están preparando para lanzar las correspondientes versiones genéricas.

Así lo señala GlobalData. La firma de análisis explica que los laboratorios ya trabajan en ampliar sus capacidades de fabricación y conseguir las aprobaciones regulatorias pertinentes para capitalizar esta oportunidad de mercado.

A esto se suma que China está experimentando un rápido aumento de la prevalencia de la diabetes y la obesidad, impulsado principalmente por los cambios en los hábitos alimentarios y un estilo de vida cada vez más sedentario.

Según los datos que maneja GlobalData, se prevé que los casos diagnosticados de obesidad en China aumenten de 163,3 millones en 2024 a 165,2 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,89%.

Por otro lado, se prevé que los casos diagnosticados de diabetes tipo 2 prevalentes aumenten de 59,4 millones en 2024 a 63,3 millones en 2028.

"La eficacia demostrada de la semaglutida en el tratamiento de ambas afecciones la posiciona como terapia clave para abordar este creciente problema de salud", indica GlobalData en su análisis.

Mayor acceso

Nadim Anwer, analista farmacéutico de GlobalData, ha señalado que "la caída de patentes de semaglutida en China representa un cambio de paradigma que ampliará el acceso a terapias GLP-1".

A su vez, "se creará un nuevo panorama competitivo dominado por actores locales y se impulsará una mayor competencia con precios más bajos".

Varias farmacéuticas chinas están en la carrera del desarrollo de la versión genérica de la semaglutida.

Según datos recopilados por la consultora, hay 16 compañías desarrollando versiones genéricas en diversas fases clínicas: dos en prerregistro, 10 en fase III, dos en fase II y otras dos en fase I).

Huisheng Biopharmaceutical y CSPC Pharmaceutical Group lideran actualmente esta carrera, con candidatos ya en la fase de prerregistro.

Mientras, United Laboratories, Huadong Medicine, Qilu Pharmaceutical y otras avanzan en la fase III, compitiendo por su participación en el importante mercado chino.

En esta línea, el analista de la firma de análisis, ha detallado que "las farmacéuticas chinas se enfrentan a una oportunidad transformadora una vez que finalice la protección de la patente de la semaglutida, lo que las posiciona para liderar la futura ola de tratamientos para la diabetes y la obesidad en el país".

Sin embargo, ha avisado de que para "ganar esta carrera es preciso tener capacidades de producción amplias y que el lanzamiento al mercado de los medicamentos genéricos se produzca en el momento preciso y con una sólida experiencia regulatoria".

Por el momento, el analista ha avanzado que "los fabricantes chinos están bien posicionados para desafiar a los actores establecidos e impulsar la transición en China hacia una competencia de mercado más dinámica".